Dal 16 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “COME LA MAREA” (Jadda Music), nuovo brano di LAKIKI che vede il featuring di MAS MISTRO e che è già presente su tutte le piattaforme di streaming. “Come La Marea” è un singolo estivo ispirato da un’incontenibile passione per il reggaeton.

Il beat contemporaneo e il mood vibrante fanno emergere la sensualità della voce di Lakiki che gioca ad alternarsi con quella di Mas Mistro come in una danza al tramonto. Il tutto risulta estremamente avvolgente e il ritornello sembra creato apposta per entrarti in testa senza lasciarti mai.

Ecco cosa ci ha raccontato!

Cosa serve per fare musica e avviare un progetto musicale?

La fame, la passione, un obbiettivo, un progetto musicale solido, una persona determinata, umile, caparbia, testarda, che non “ceda” al primo no, è una reltà un po’ complicata quella dell’artista, un mondo affascinante ma allo stesso tempo può diventare una trappola per le persone più fragili e sensibili, quindi bisogna giocarsi bene le proprie carte e armarsi di tanta pazienza .

E cosa credi che manchi alla scena musicale italiana?

C’è una vasta scelta di artisti, tante proposte musicali ma che tendono a non differenziarsi più di tanto, siamo abituati a sentire lo stesso genere, lo stesso stile, lo stesso modo di cantare, quando c’è un artista in tendenza si tende ad emulare invece di ricercare il proprio stile e la propria originalità .

Qual è stato il momento più duro che hai affrontato da quando hai iniziato? E quale invece il più bello e soddisfacente?

Professionalmente lo faccio da un anno perché prima facevo la commessa e per hobby cantavo e facevo la corista. Iniziare in piena pandemia non è stato facile e nemmeno gratificante quindi sicuramente questo mi ha danneggiata perché non mi ha permesso di fare la gavetta e fare concerti , ma non mi sono mai pentita perché amo questo lavoro quanto la mia vita e ogni volta che sono triste , ansiosa , nervosa canto e mi passa tutto.

Il momento più bello è stato a Giugno quando ho girato il video musicale del mio brano Come la Marea con Mas Mistro. Mi sono divertita e ho conosciuto delle persone splendide , disponibili e molto professionali che con questo video hanno centrato in pieno l’obbiettivo , capendo le mie necessità e cercando di accontentarmi il più possibile. Sicuramente quando farò il mio primo concerto ( che si terra sia l 11 Agosto a Gallipoli , che il 18 a Lugo), oltre a un po’ di ansia , cambierò idea sul momento più bello che divenerà questo. Sancirà solo l’inizio dei tanti ( spero ) concerti che farò e di tante belle novità .

Avresti voglia di collaborare con qualcuno? Chi sarebbe il protagonista del tuo feat fantascientifico?





Mi piacerebbe tantissimo collaborare con Blanco , Rkhomi, Madame, Mahmood. Poi vabbè Rihanna rimarrà sempre la mia musa ma è uno di quei traguardi impossibili che posso solo sognare.

Qual è l’occasione migliore per ascoltare il tuo ultimo singolo?

In riva al mare , in macchina, in discoteca, in un pub, è una canzone perfetta da dedicare al proprio amato/amata o a un amore che sta per sbocciare .

