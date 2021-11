Intervista con Lily

Raccontare al mondo cosa è la musica quando la vivi sulla tua pelle e la “guardi” con gli occhi pieni di splendore: questo l’intento di LILY e del suo nuovo brano, “CANTA ALL’ANIMA”, un pezzo che disegna e descrive il modo in cui la musica si incastra e contamina perfettamente la nostra routine.

Iniziare la giornata con le cuffie nelle orecchie, cantando a squarcia gola, e distaccandosi dalla realtà per una manciata di minuti: la musica è una poesia per la nostra anima, una dimensione di pace senza eguali.

Spiega Lily a proposito della nuova release: «Ho pensato molto a che singolo scegliere per questa nuova uscita, a cosa scrivere e cosa avrei voluto raccontare alle persone. Allora, ferma davanti alla mia agenda, mi son detta che non c’era niente di meglio che parlare della musica stessa. Ed ecco che è nata “Canta all’Anima”. Mi capita spesso di avere la stessa canzone nella testa per giorni interi…a volte anche per settimane! La imparo piano piano e inizio a capirne il vero significato, le parole si trasformano in sensazioni e prendono una forma vera e propria. Vorrei che la gente provasse questa stessa cosa sentendo questa canzone, che la canti e la ricanti fino a non poterne più!».

Ciao e grazie per essere qui con noi oggi. Hai voglia di raccontarci chi sei quando non vesti i panni della cantautrice? Come passi le tue giornate, cosa ti piace fare nel tempo libero?

Ciao, grazie a voi per il vostro tempo! Al di fuori di Lily io sono una assistente alla poltrona in uno studio dentistico di un paese della bassa bergamasca. Mi occupo della gestione e della accoglienza dei pazienti e passo gran parte della mia giornata/settimana al lavoro. Quando sono invece nella tranquillità della mia piccola e accogliente casetta mi piace leggere i miei migliaia di libri fantasy, oppure disegnare un po’nella mia amata Paperblanks oppure scrivere qualche breve storia. In altre situazioni invece mi piace stare seduta sul divano a spaccarmi di serie televisive su Netflix o Amazon video.

Quanto c’è di personale nel tuo singolo “Canta all’anima”? In che modo questo pezzo ti rappresenta?

Canta all’anima è come vivo una giornata tipo, dalla mattina quando esco per andare al lavoro a quando torno a casa la sera stanca morta ma senza mai smettere un istante di ascoltare la musica o di sentirla a rotazione dentro la mia testa. Io amo la musica fino alla follia al punto che senza di lei non so vivere, le giornate mi sembrano vuote e maledettamente tristi. Tante volte la sera, quando sono a letto prima di addormentarmi, l’ultima cosa che faccio e pensare a una canzone che mi è rimasta impressa per tutto il giorno e lasciare che mi suoni in mente per l’ultima volta prima di chiuderemo gli occhi e dormire.

Come è stato il lavoro in fase di produzione?

In fase di produzione ho ricevuto la base dal produttore, Stefano della Vadema Music, e l’ho ascoltata e riascoltata fino a che ogni singola nota non si è trasformata in una parola e poi in una frase e in fine in una strofa. È stata una delle prime a cui ho lavorato con il processo inverso, ovvero prima ho ascoltato la base e poi ho scritto il testo; per le altre canzoni uscite in precedenza il testo è stato scritto prima e poi mi veniva inviata la base a cui adattarmi.

Che cosa ne pensi dei talent-show?

Penso che siano un ottimo modo per avere una visibilità di immagine estremamente importante e interessante. Ti permetto, come artista, di essere visto da milioni di persone….di essere scoperto da milioni di persone ma di non essere apprezzato da altrettante. Inoltre permette di mettersi in gioco, di crescere come artista, di imparare dai propri errori e di avere riscontri molto significativi, oltre che ricevere critiche costruttive.

Prossimi progetti?

Prossimi progetti… tante canzoni! Ho in serbo altri 5/6 testi già pronti e altre tantissime idee ancora da sviluppare sulla agenda dei testi! Non so se farò un album o solo uscite singole… confesso che avrei un paio di idee per un intero LP da produrre, ma per il momento non ho nessuna informazione al riguardo.

Com. Stam.