Intervista con Marasmo

Da giovedì 14 ottobre 2021 per iSugo Records fuorisede, l’EP di debutto di marasmo. Questo è disco è la raccolta delle esperienze di uno studente lontano da casa che si ritrova a dover fare i conti con i nuovi incontri, con i legami passati e con quelli che si creeranno.

Ogni brano è una vicenda, ed ogni vicenda è legata a quella del brano successivo, in una sorta di loop continuo delle fasi che ognuno, nella condizione di fuorisede, si ritrova a vivere. L’arrivo, il sentirsi fuori posto, l’ultima notte prima di partire. Il tutto è la metafora per parlare delle relazioni: il conoscersi, il capire che qualcosa non va, l’addio. Per poi cambiare città e ricominciare da capo.

Ecco cosa ci ha raccontato!

Credi sia vero quello che si dice, che esiste più musica che ascoltatori?

Sicuramente c’è molta musica in questo periodo, e penso sia una cosa positiva. Gli ascoltatori ci sono, ma sono di diversi tipi: ci sono ascoltatori passivi ed ascoltatori attivi. Gli ascoltatori attivi sono attenti a tutte le nuove uscite, ma sono pochi, quindi probabilmente si può dire che ci sia più musica che ascoltatori (attivi).

Tu invece che tipo di ascoltatore sei? Brani singoli e playlist oppure album interi? E su che piattaforma? Sei attento alle nuove uscite?

Come ascoltatore credo di essere nel mezzo fra le due categorie (fra attivo e passivo). Mi informo molto su quello che mi interessa, ma non conosco molte canzoni e molti artisti, specialmente del passato. Ascolto molti singoli, seguo molto le playlist e nel momento in cui esce l’album di un artista che mi piace, trovo il tempo per godermelo in una sessione di ascolto. Sono molto attento alle nuove uscite poiché ritengo molto stimolante per la scrittura e per l’ispirazione la musica degli artisti emergenti.





Cosa vorresti che arrivasse a chi ascolta il tuo primo EP “fuorisede”?

Vorrei che agli ascoltatori dell’Ep arrivasse il mio punto di vista sull’esperienza da studente fuorisede. Spero che alcuni ascoltatori si possano ritrovino in alcune situazioni che sono descritte nelle canzoni, spero che possano sentirle loro.





Qual è il filo conduttore che collega tutti i tuoi brani?

I 5 brani sono legati al mio periodo da studente fuorisede. Durante i 5 anni come studente presso il Conservatorio di Pescara ho scritto questi brani che raccontano alcune delle esperienze che ho vissuto lì.





Chi sei quando non hai a che fare con la musica?

Ho quasi sempre a che fare con la musica: passo molto tempo ad ascoltare nuova musica, anche mentre faccio altro. Tralasciando questo, sono Manuel Marasco: un ragazzo a cui piace cucinare, fare sport, vedere film e che, oltre a quelto, fa molte altre cose comuni.

