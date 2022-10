Intervista con Marsenio

Fuori da venerdì 23 settembre 2022 il nuovo singolo di Marsenio (nome d’arte di Manuel Fronterré)dal titolo Dilemma.

Con questo pezzo in chiave rap, realizzato con la collaborazione della cantante Caterina Catalano, l’artista siciliano ci rende partecipi di un’attenta riflessione sulle dinamiche tossiche di alcune relazioni di coppia. Il brano anticipa l’uscita del suo primo album Divide Et Impera che vedrà la luce nel 2023.

Abbiamo intervistato l’artista per conoscerlo meglio, ecco cosa ci ha raccontato:

Ciao e grazie per essere qui con noi oggi. Hai voglia di raccontarci chi sei quando non vesti i panni del cantautore? Come passi le tue giornate, cosa ti piace fare nel tempo libero?

Ciao e grazie a voi per questa intervista! Nella vita quotidiana sono un ragazzo come tanti, faccio un lavoro normale a tempo pieno, nei week-end vado ai concerti e la domenica guardo le partite di calcio in tv. Nel tempo libero mi dedico principalmente all’ascolto di nuova musica (mi piace scoprire nuovi talenti!) ed alla lettura di saggi di psicologia e filosofia. Amo il cinema d’autore (uno dei miei registi preferiti è Stanley Kubrick), mi piace viaggiare, ritoccare fotografie con Photoshop, fare lunghe passeggiate al parco e gironzolare per le vie del centro storico di Torino. Provo grande interesse anche per il mondo della produzione musicale, infatti da poco ho iniziato a frequentare un corso privato di tecnico del suono per imparare a produrre, mixare e masterizzare un brano in completa autonomia. Insomma, diciamo che le mie giornate sono quasi sempre piene al 110%!

Quanto c’è di personale nel tuo singolo “Dilemma”? In che modo questo pezzo ti rappresenta?

“Dilemma” è un brano molto di personale. È un pezzo rap in cui racconto dell’incontro avvenuto in un bar tra due ex fidanzati che conosco realmente. Diciamo che preferisco non espormi più di tanto in merito alla descrizione dei fatti, dato che lui – il soggetto che ho preso di mira – non sa di essere il protagonista di questo racconto. Per un certo periodo della mia vita ho avuto a che fare con questa persona, e posso dirvi con estrema certezza che si tratta di un uomo dotato di brillanti capacità comunicative ma mentalmente instabile. Tutto ciò che contraddice l’immagine idealizzata che ha di sé stesso è un pericolo e, in quanto tale, và “eliminato” al più presto: o con l’uso della violenza fisica o con quella psicologica. Ad ogni modo, il mio intento con “Dilemma”, non è quelo di alzare polveroni o creare polemiche, ma è semplicemente quello di raccontare una storia triste ad un pubblico potenzialmente interessato ad ascoltarla.

Come è stata la lavorazione del brano?

Direi molto faticosa. Probabilmente è uno dei pochi brani in cui ho riscontrato maggiori difficoltà nella fase di stesura del testo. Ma non perché si trattava di un pezzo particolarmente difficile da impostare da punto di vista “tecnico”, quanto per il fatto che ha richiesto una quantità enorme di energie mentali e tanta emotività. Ѐ un brano che ha messo alla prova le mie capacità di mantere i nervi saldi, tanto per intenderci! Ricordo molto lucidamente i momenti in cui lo scrivevo, da solo, al buio nella mia camera da letto, seduto davanti al pc. Tutte le volte che cercavo di proseguire nel discorso mettendo un punto alla fine di una frase, ecco che questo punto si trasformava nell’ennesima parentesi tonda che si apriva ad altre centinaia di migliaia di possibilità (non so se con questa metafora, rendo meglio l’idea!).

Che cosa ne pensi dei talent-show?

Penso che siano un’ottima vetrina per chi è in cerca di visibilità. Personalmente non li seguo perché li ritengo distanti dalla mia visione della musica e dell’arte in genere. Per quel poco che ho visto, (e mi riferisco a spezzoni di video-esibizioni trovati su Facebook), ho avuto l’impressione che nei talent si dia più importanza al personaggio e all’estetica, piuttosto che al contenuto. Ma questa è solo una mia impressione…

Prossimi progetti?

Al momento sono concentrato nel portare a termine la promozione del mio ultimo singolo, Dilemma (feat. Caterina Catalano), sperando di ottenere i migliori risultati possibili. Al termine della promozione del brano, mi concederò una breve pausa per poi ripartire nel 2023 con la pubblicazione del mio primo album, Divide Et Impera, realizzato interamente in collaborazione con la cantante Caterina Catalano.

