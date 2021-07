Dal 18 giugno è disponibile in rotazione radiofonica “IT’S MAGIC”, nuovo brano di MC MATT che vede il featuring di MARICA ROTONDO. Il singolo è stato pubblicato su tutte le piattaforme di streaming il 12 giugno.

Viviamo in un mondo meraviglioso, una realtà in cui tutto ciò che desideriamo si può avverare magicamente. Il segreto per far accadere le cose è realizzarle prima dentro di noi, in coerenza con ciò che siamo veramente: questo è il messaggio principale e il cuore pulsante di “IT’S MAGIC”, nuovo brano di MC MATT in collaborazione con MARICA ROTONDO. Un singolo caratterizzato da sonorità tipicamente associate all’estate, la stagione che più tra tutte regala emozioni che poi si trasformano in ricordi senza tempo.

«“It’s Magic” è il frutto di un percorso personale di riscoperta e consapevolezza – spiega MC Matt a proposito del nuovo brano – Una serie di coincidenze e segnali mi hanno guidato durante la composizione e l’arrangiamento del brano, la scelta della performer con cui collaborare, la scelta della location del video musicale. Tutto si è incastrato perfettamente lasciandomi la sensazione di vivere, non a caso, una magia».

Ecco cosa ci ha raccontato!

Quale credi che sia l’ingrediente segreto per rendere It’s Magic un brano unico?

Senza dubbio il suo significato, avvolto in un mix di sonorità dance/house che richiamano lo stile di un decennio fa con qualche accenno agli anni 80/90 e la bellissima voce, a tratti soul, di Marica Rotondo.



Il cuore di “It’s Magic” sta proprio nel messaggio che vuole veicolare: Viviamo in un mondo meraviglioso, una realtà in cui tutto ciò che desideriamo si può avverare magicamente. Il segreto per far accadere le cose è realizzarle prima dentro di noi, in coerenza con ciò che siamo veramente.





Quali sono le tue esperienze musicali precedenti?

Le mie esperienze musicali precedenti sono diverse e al tempo stesso complementari. Nasco come pianista, avendo praticato per anni studio di pianoforte con i grandi della musica classica. Già dagli anni delle medie inferiori e poi del liceo assumo la tripla veste di dj, producer, e polistrumentista. Nascono in quegli anni infatti le prime band tra compagni di classe. Diciamo che nella mia carriera musicale non mi sono fatto mancare nulla, rivestendo anche il ruolo di compositore di colonne sonore, arrangiatore e produttore di artisti emergenti, performer in club e turnista per artisti più famosi.





Da dove arriva il nome Mc Matt e perchè ti rappresenta?

Il nome MC Matt arriva dal “nickname” con il quale venivo presentato ai concerti dal frontman del mio gruppo storico, i “Libidomeccanica”. Nato per gioco è poi diventato il mio “artist name” a tutti gli effetti, sintetizzando in esso anche le iniziali del mio nome e cognome anagrafico Mattia Candian (MC). Si legge “EM SI METT”, rigorosamente con MC maiuscole.





Quando sei MC Matt e quando sei il tuo alterego non musicale?

MC Matt e Mattia Candian in realtà sono la stessa persona, con lo stesso carattere e gli stessi valori. Mi definisco una persona molto trasparente e coerente in tutto quello che faccio, sia nella vita professionale che in quella privata.



Come descriveresti It’s Magic a chi non l’ha ancora ascoltata?

Un inno alla gioia, alla positività e all’amore, un grido di speranza che abbraccia la ferma fiducia in se stessi e nei propri sogni. Il segreto per realizzare quello che desideriamo e farlo dentro prima di noi, ovvero credere in noi stessi in coerenza con ciò che siamo veramente operando per il bene nostro e degli altri (i nostri simili ma anche tutte le altre forme di vita esistenti e il nostro pianeta).

Com. Stam.