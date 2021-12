Intervista con Moscardi

Da giovedì 25 novembre 2021 per iSugo Records (e in distribuzione Artist First), Faccio un salto in Africa, il nuovo singolo di Moscardi.

Un nuovo capitolo per il cantautore cagliese classe 1994: uno schiaffo pop ai radical chic, una critica ironica all’Occidente, un brano per chi non accetta ancora la fine dell’estate. La società occidentale moderna, dice lo stesso Moscardi, ricca di denaro e beni di consumo ma povera d’animo, ha partorito creature spesso molto attente ai propri bisogni e un po’ meno a quelli degli altri. In questa canzone, l’Africa diventa il continente-simbolo di questo scambio davvero poco Equo&Solidale, con la speranza che il prossimo salto in Africa lo faremo per dare il nostro aiuto incondizionato.

Volevamo saperne di più.

Come racconteresti Faccio un salto in Africa a chi non l’ha ancora ascoltato?

È un brano divertente che nasconde un’anima più amara.

Un tentativo di affrontare le contraddizioni di questo mondo con la giusta dose di leggerezza.

Come è nato il pezzo, e cosa volevi assolutamente raccontare?

Nasce forse dalla necessità di raccontare un’altra parte di me, quella più legata a ciò che mi e ci circonda.

La frase-chiave, che poi è diventata il titolo della canzone, è arrivata un po’ per caso e mi ha acceso, anzi mi ha trasportato in un posto che non immaginavo, ma che probabilmente avevo dentro.

Si può fare pop con temi sociali? Hai qualche esempio?

Si può e secondo me si dovrebbe.

Di esempi, passati e recenti, ce ne sono tanti.

Uno che mi piace in particolare è “Vieni a ballare in Puglia” di Caparezza, apparentemente scanzonato ma in realtà molto pungente.

Avete contatti tra il roster di iSugo Records?

Contatti con l’interno o con l’esterno?

Tra noi componenti di iSugo c’è un sentimento di amicizia che ci ha legato all’inizio dell’avventura e che continua a legarci anche a distanza.

Agli altri, addetti ai lavori e non, cerchiamo di riportare questo background artistico ed emotivo da cui continuano a nascere le nostre canzoni.

Hai già in mente i prossimi passi per il futuro del tuo progetto?

Una bella sorpresa per Natale, dopodiché un ultimo singolo a chiusura di questo primo importante periodo.

Per il resto si vedrà!

Com. Stam.