Neroloz è un artista-musicista-produttore, con all’attivo quattro album. “SEI LA MIA FORTUNA” è il nuovo singolo dove descrive lo stato d’animo di chi guarda con speranza all’amore, al sole, alla natura, provando sensazioni ed emozioni difficili da verbalizzare, tanto meno da spegnere.

Il brano, arricchito da sonorità elettroniche anni ’80-’90, vuole veicolare un messaggio di vicinanza e supporto rivolto a tutti quelli che si adoperano e agiscono per cambiare lo stato delle cose in questo difficile momento storico: sono loro la nostra fortuna.

Per l’occasione gli abbiamo fatto qualche domanda!

Ciao Lorenzo, quand’è successo che sei diventatoNeroloz?

Ciao, la trasformazione è avvenuta all’incirca nel 2007 quando ho iniziato a creare le mie prime produzioni da solista lasciandomi alle spalle un bellissimo periodo di progetti musicali con la mia band “The Cinemaunderground”, che non è detto possa riproporre in un prossimo futuro. NeroloZ ha preso forma appunto quando suonavo con i Cinemaunderground ,la mia band, con cui ho pubblicato il primo album “Single frame shoot” 2006, è un trio formato da me alla batteria , mio fratello DJ Sinth-Ethic ai sintetizzatori e il mio amico Sir Andrew al basso.Come NeroloZ poi ho pubblicato altri 3 album : “IN IT” e “B-Gun”nel 2017, poi ho iniziato a collaborare con molti artisti ,autori e cantanti soprattutto dall’esordio come solista e questo lavoro di collaborazione mi ha portato alla scoperta sia di nuovi ed interessanti giovani talenti, che alla produzione di una prima compilation dal nome “Singles Songs & Remixes, Vol. 1”, 2018 che vede la partecipazione di vari artisti (Roberta Faccani ex cantante dei Matia Bazar, Gianluca Merolli Cantante/attore), Andrea Satta (Cantante/Autore) leader dei Tetes de Bois.

Di cosa parla Sei la mia fortuna?

“SEI LA MIA FORTUNA”, è il mio nuovo singolo, descrive la speranza, l’amore e il sole, cercando di esorcizzare il periodo negativo che stiamo vivendo. Vuole essere anche un messaggio di vicinanza e supporto rivolto a tutti quelli che si adoperano per cambiare lo stato delle cose in questo difficile momento storico ,dandoci più consapevolezza sulla fortuna che abbiamo in quanto esseri viventi. Dal punto di vista musicale il brano evoca sonorità elettroniche anni ’80-’90 a cui sono molto legato. Il relativo videoclip è nato su internet mentre ascoltavo in sottofondo il brano mi sono accorto che alcune immagini che vedevo si connettevano alla musica e al testo quasi perfettamente. E’ stato prodotto da me e dal DRMSTUDIO con cui collaboro. Ho giocato sul forte contrasto tra visioni “positive” e visioni “negative” immaginando un punto di vista alternativo superpartes, quasi alieno.

Come stai passando questo strano periodo di transizione? E, se effettivamente può aver insegnato qualcosa, cosa può aver insegnato la pandemia agli artisti e agli addetti al settore dello spettacolo?

In un primo momento sembrava essereci qualcosa di positivo, una scena surreale, una sorta di vacanza forzata che ci ha portato tutti a stare più in contatto con i nostri cari. Ovviamente parlo di me che sono stato super fortunato a non essere colpito dal maledetto virus.

Poi la cosa è diventata sempre più insopportabile e ancora lo è. Ma dobbiamo avere pazienza, personalmente la vivo come se fosse un momento di riflessione e di auto analisi. Come diceva Albert Einstein: “La crisi è la più grande benedizione per le persone, perché la crisi porta progressi e la creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura”. Mi piace molto questa frase ,dall’ esperienza che riusciamo a fare tutti i giorni ognuno di noi raggiunge una maggiore consapevolezza della propria coscienza e del proprio essere.

La tua routine?

In questo periodo di pandemia la mia giornata tipo è molto concentrata nella produzione e creazione del mio progetto discografico ma sto seguendo da produttore e arrangiatore anche molti altri progetti di artisti e talenti che sto personalmente seguendo e curando. La stragrande maggioranza del mio tempo lo passo nel mio studio “Bunker” il quale è pieno di strumenti acustici ed elettronici che mi fanno compagnia e con i quali parlo. Lo so rasento la follia.

Da dove arrivano le tue vibes anni 80 e 90? Sei influenzato dai tuoi ascolti?

Durante i mitici anni 80 e 90 ,nei quali sono cresciuto, mi sono nutrito del suono di sintetizzatori analogici, delle drum machine ed anche del tipo di composizione più “classica” della canzone e della melodia che ,a mio avviso, si è andata persa negli anni a venire e che è ritornata in voga in quest’ultimo periodo.

Sono cresciuto musicalmente in questo periodo quindi nel mio dna ho un sound e stile influenzati da questo periodo e che esprimo molto naturalmente. Attualmente sono e affascinato dal sound che hanno i DJ e Producer moderni che a per me sono molto originali ed esprimono al meglio la cultura attuale del momento. Inoltre ,essendomi diplomato in percussioni classiche presso il conservatorio di Roma “Santa Cecilia”, forse subisco anche l’influenza della musica classica, in particolare quella dei compositori del tardo romanticismo che amo molto.

Quando potremo ascoltare un tuo nuovo disco?

E’ in cantiere il mio quinto album da solista e spero di pubblicarlo nella prossima primavera 2021 e da cui è estratto appunto il singolo “Sei la mia fortuna”, che stiamo lavorando insieme a Marco Stanzani e la Red&Blue alla sua promozione e spero per l’estate prossima 2021 di tornare sui palchi e suonare la mia musica!

Com. Stam.