Intervista  con raele

“aria nuova“, il nuovo singolo di raele, un nuovo capitolo per l’alter ego di Rachele Marinelli, la songwriter di stanza a Roma, fuori per Le Siepi Dischi e in distribuzione Believe Digital.

“aria nuova” è la title-track di un EP di debutto di prossima uscita per Le Siepi Dischi, un EP intimo che si sviluppa in cinque tracce e che nasce per mettersi in contatto con la parte più intima di sé stessi. Qui la voce di Rachele, che in questo disco si mette completamente a nudo, è protagonista assoluta, accompagnata dalla sua chitarra acustica e da pochi altri interventi puntinistici, per meglio colorare il paesaggio onirico dei brani. È da ascoltare intorno a un fuoco, a lume di candela come si ascolterebbero certe storie di viaggi interiori, in una magica stanza senza spazio né tempo.

Le abbiamo chiesto cosa ci fa a Roma e qual è la sua aria nuova. Ecco cosa ci ha raccontato!

Cosa ti ha portato a Roma, e cosa ti ha fatto rimanere?

Dopo un anno passato a Stoccolma, ho sentito l’esigenza di tornare in Italia per iniziare a studiare musica a 360 gradi. Una volta laureata in Popular Music ho deciso di rimanere perché ho conosciuto persone che poi sono diventate la mia seconda famiglia e per portare avanti il mio progetto musicale.

Quale periodo della tua vita ti ha portato a pubblicare “aria nuova”? Come ti senti a riguardo ora che è uscito il brano?

La canzone è nata subito dopo il primo lockdown e sappiamo tutti quanto sia stato difficile quel periodo. Dopo mesi lontana da casa sono tornata nella mia terra, ritrovando quel senso di libertà tra le verdi colline toscane. Adesso che è uscita mi sento molto più leggera, come se mi fossi lasciata alle spalle quella sensazione claustrofobica data dal sentirsi chiusi in una stanza e fossi tornata a respirare “aria nuova”.

La sensazione di esserti ritrovata è rimasta?

Assolutamente sì! Anche se continuo a perdermi ogni tanto tra persone e decisioni sbagliate, adesso so come ritrovare la strada di casa.

Ci descrivi la stanza dove è nato questo brano?

Aria nuova è nata “ sopra uno scoglio in mezzo ad un fiume”.

Programmi per il futuro prossimo? E non prossimo?

Sicuramente sarà un’estate piena di concerti in tutta Italia, vi invito a seguirmi sui miei social per conoscere le date del tour estivo in continuo aggiornamento. Entro la fine dell’anno uscirà il mio primo Ep prodotto da Studio Corrente per le Siepi Dischi e non vedo l’ora di farvelo ascoltare!



