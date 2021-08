Dal 16 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “HEY”(Maqueta Records), brano di VASCO BARBIERI già presente su tutte le piattaforme di streaming.

HEY” è un pezzo pop rock nato come reazione a una fase di sconforto personale di VASCO BARBIERI. Può essere, quindi, considerato un incitamento musicale a lasciarsi andare, a lanciarsi nell’imprevedibilità della vita tornando ad avere come centro se stessi nella propria improbabilità. È un grido alla ribalta, come in Highlander, alla carica, un invito a godersi il viaggio della vita a prescindere da dove ti porti. Parola d’ordine: libertà.

Ciao e grazie per essere qui con noi oggi. Hai voglia di raccontarci chi sei quando non vesti i panni del cantautore? Come passi le tue giornate, cosa ti piace fare nel tempo libero?

In verità compongo ininterrottamente, qualunque cosa può diventare uno spunto importante. Vivo perciò fra il computer ed il pianoforte. Gestisco il sito della galleria d’arte di mia madre online, che mi stimola a trovare nuovi modi per creare ulteriori spazi. La UX (user experience) è un traguardo molto stimolante che ogni volta m’invita ad immergermi nella prospettiva di un potenziale visitatore, e ciò mi sprona a inventare sempre nuovi mondi. Mi piace occuparmi del giardinetto davanti a casa, ho dato un nome ad ogni pianta, e mi piaceva molto camminare col naso per aria e perdermi per la mia città inventandomi storie e annusando la vita che divampava in ogni quartiere. Questi lockdown mi hanno costretto a fare invece un percorso introspettivo e sto scoprendo che anche io sono una città in cui perdersi.

Quanto c’è di personale nel tuo singolo “Hey”? In che modo questo pezzo ti rappresenta?

C’è tutta la mia vita condensata. Questa canzone rappresenta la mia indole a non accontentarmi mai e a riprovarci persistentemente e vi sono sintetizzati i suggerimenti più importanti che darei a chiunque si sentisse smarrito oppure avesse semplicemente bisogno di tornare nel suo adesso. Definirei questa canzone il mio monito più importante.

Come è stata la lavorazione del videoclip?

Una rivelazione! L’idea è un omaggio al film Waking Life di Linklater, a quel suo rappresentare la vita come un ponte fra più dimensioni, su cui s’incontrano prospettive diverse che si smarriscono in sproloqui filosofici.

M’innamorai dello stile del videoclip di una mia amica e mi misi in contatto con le disegnatrici. Dopo aver raccontato loro la mia idea del camionista portatore di sogni, che ha bisogno di fermarsi per una sua crisi esistenziale, in una sola settimana mi hanno mostrato i primi schizzi dell’idea che si erano fatte, e ciò mi fece capire che ci eravamo totalmente intesi. Poi ci siamo dovuti interfacciare online cause lockdown, e quando, infine, l’abbiamo visto rappresentato sul maxischermo del Festival dei Tulipani di Seta Nera è stata un’emozione fortissima. Questo video è riuscito a sintetizzare l’essenza della canzone e ad esprimerla attraverso l’arricchimenti che solo un lavoro di squadra può dare.

Hai mai pensato di prendere parte a qualche talent?

Certo! Temo però di averlo fatto nel modo sbagliato perchè non mi hanno mai risposto. Penso che siano delle occasioni importantissime per confrontarsi e crescere creativamente. Credo ci voglia molta forza per mantenere la propria identità nonostante le esigenze del mercato ma, infine, tutta la vita è più o meno così. Direi che è un’esperienza da provare.

C’è in cantiere qualche nuovo album?

Sto lavorando su un progetto italiano per raggiungere tutti. Sto provando a dargli un taglio più romantico perché, secondo me, é ciò di cui c’è bisogno in questa fase: una genuina sensazione di trasporto irrazionale che ci spinge a fidarci. Parallelamente mi sono iscritto a un corso di composizione di musica classica perché mi piacerebbe moltissimo scrivere musica per immagini. Sto perciò scoprendo le potenzialità dei DAW (digital audio workstation), quindi le intuizioni stanno riprendendo a galoppare sempre più velocemente .

