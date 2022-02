Intervista con Yomibest

Dal 18 Febbraio 2022 disponibile in rotazione radiofonica “Iwa-Lewa”, il nuovo singolo di Yomibest. Brano già disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 7 Febbraio. “Iwa-Lewa”

è un brano dalle sonorità leggere, dove una voce con caratteristiche sia maschili che femminili accompagna l’ascoltatore per tutta la canzone e richiama la visione di morbidi passi di danza.

Ecco cosa ci ha raccontato!

Come ha trascorso il tempo concesso dalla pandemia?

Nessun lavoro: eravamo tutti in lockdown ed ero impegnato a scrivere canzoni e ad esercitarmi con i miei strumenti, a creare soluzioni per strutturare la mia esibizione live con la mia band per i miei spettacoli in futuro dopo la pandemia.

Quando sei entrato in contatto con la musica e quando hai capito che sarebbe stata per sempre parte della tua vita?

Quando ho iniziato ad avere l’ispirazione per scrivere canzoni avevo circa 17 anni, successivamente ho iniziato a vedere il mio futuro più chiaro con la musica, ho iniziato ad avere più fiducia nel mio dono e in me stesso, sapevo di avere quello che serve per avere successo nella musica per la mia generazione

Hai mai dei dubbi a riguardo?

Si, a un certo punto le cose sono state davvero difficili per il mio percorso musicale, c’è stato un momento che non ho avuto supporto esterno da quando ho perso mio nonno: era l’unico che ha creduto davvero tanto in me quando stavo crescendo, ma poi mi sono ripreso e ho iniziato a correre con i miei sogni, completamente da solo questa volta. Avrei dovuto andare a suonare con artisti diversi come chitarrista e con altri come pianista, solo per fare un po’ di soldi in modo da poter andare in studio a registrare la mia canzone, non è stato affatto facile ma lo farei altre mille volte. Mai mollare, non si torna indietro.

Ci sono altre arti, come il cinema, la letteratura o altro, che possono influenzarti musicalmente?

Sì, la letteratura in particolare può influenzarmi musicalmente, non guardo molti film, giusto se c’è qualche attore se mi interessa. La letteratura è la cosa principale.

Come sei entrato in contatto con la Sound Management Corporation?

Questa è una domanda complessa, lavoro con un gruppo hard rock, i Nigeria come secondo chitarrista, e il leader della band è un esperto ingegnere italiano che lavora in Nigeria da un decennio ormai, è come un padre per me qui in Nigeria, si chiama Renato, era lui che ascoltava le mie canzoni e Iwa-Lewa è diventata la sua canzone preferita, ha mandato la musica a sua figlia in Italia e così è iniziato tutto.

Quali sono i tuoi prossimi passi?

I miei prossimi passi sono mettere insieme il mio album dopo l’uscita dei singoli, quindi prepararmi per gli spettacoli sul grande palco, mettere insieme la mia band personale gradualmente perché sono abituato a suonare dal vivo sul palco con le band, non è ancora così facile ma un passo alla volta, grazie.

Com. Stam.