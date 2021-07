Fuori da venerdì 25 giugno per Visory Indie (distr. Believe Italia) il primo singolo di In Arte Zeno, cantautore napoletano classe 1993.

Con questo pezzo indie-pop, l’artista ci accompagna tra le aspre emozioni della fine di una relazione, paragonando l’amore ad un viaggio su un altro pianeta, e la fine di esso ad un brusco ritorno sulla Terra.

1. Ciao e grazie per essere qui con noi oggi. Hai voglia di raccontarci chi sei quando non vesti i panni di In Arte Zeno? Come passi le tue giornate, cosa ti piace fare nel tempo libero?

Quando non vesto i panni di In Arte Zeno sono un normalissimo ragazzo di provincia. Da poco ho conseguito la laurea magistrale in Amministrazione, finanza e consulenza aziendale e contemporaneamente lavoro per contribuire all’economia familiare. Le mie giornate sono lunghe ed estenuanti, ma per me la musica è sempre al primo posto. Se c’è bisogno disdico tutti i miei appuntamenti per la musica e spero che questi miei sacrifici saranno ricompensati, anche se devo dire che sto avendo le prima soddisfazioni perché il mio brano “Le missioni della NASA ” sta avendo dei feedback positivi. Il mio intento è solo quello di far conoscere la mia musica a quanta più gente possibile sperando che le persone riescano a rivedersi nei miei testi. Il mio tempo libero è totalmente occupato dalla musica, in particolare dalla scrittura dei testi delle mie canzoni.

2. Quanto c’è di personale nel tuo singolo “Le missioni della NASA”? In che modo questo pezzo ti rappresenta?

Il brano non è autobiografico ma ad ispirarmi è stata la storia di un mio caro amico. Quello che io ho provato a fare è stato trasformare in musica le sue emozioni. Il pezzo non rappresenta solo me, ma è indirizzato a tutte quelle persone che per amore cambiano le proprie abitudini e il proprio modo di essere, infatti il messaggio che manda è proprio questo: mai cambiare per un’altra persona perché chi ci vuole bene deve accettarci per come siamo.

3. Ci racconti qualcosa sulla sua fase di lavorazione?

Il brano è stato scritto con il mio amico Mario Cianniello durante il lockdown dell’anno scorso, poi con Roman Meister abbiamo lavorato alla produzione. Devo dire che mi sono subito trovato in sintonia con lui perché ha capito da subito quale era la mia idea. Colgo anche l’occasione per ringraziare Gianluca Sala di Visory Indie per aver creduto in me e nel mio progetto.

4. Hai mai pensato di prendere parte a qualche talent?

In passato ho fatto il provino per Amici, ma al tempo non ero quello che sono oggi, avevo bisogno di crescere, di prendere consapevolezza e di capire bene quale strada prendere. Sicuramente un talent è una vetrina importante ma credo che oggi non sia l’unico modo per farsi conoscere.

5. Possiamo sperare in un futuro EP?

Assolutamente sì. Attualmente sto lavorando all’uscita del secondo singolo che ci sarà questo autunno e contemporaneamente sto lavorando anche al mio primo EP. Stay tuned!

