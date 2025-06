Intesa ASP Trapani – CAI su Montagnaterapia per pazienti oncologici

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani si conferma in prima linea nella promozione della salute integrata, attraverso un progetto che unisce il miglioramento del benessere psicofisico dei pazienti oncologici al contatto con la natura: la Montagnaterapia.

Grazie a un protocollo d’intesa siglato dal direttore generale facente funzioni Danilo Palazzolo, con la sezione di Erice del CAI, il Centro Alpino Italiano, e l’associazione Agro Ericino, l’Asp promuove un percorso sperimentale ad alto valore terapeutico-riabilitativo attraverso escursioni assistite e attività outdoor tra i sentieri delle montagne trapanesi. Il progetto si propone di realizzare azioni ed interventi congiunti, mediante inserimento nei percorsi riabilitativi di soggetti selezionati dall’Asp di Trapani o di turisti in vista all’itinerario terapeutico. Elemento centrale delle attività di collaborazione è l’organizzazione congiunta, tra il Cai Erice e le Unità operative di Oncologia e Psicologia dell’Asp, di escursioni guidate in ambiente montano, sul Monte Erice, rivolte a pazienti e operatori sanitari presi in carico dall’Azienda sanitaria provinciale. L’organizzazione delle escursioni dovrà essere concordata tra le parti, al fine di una corretta individuazione dei volontari, degli operatori sanitari e dei pazienti coinvolti in relazione alle caratteristiche dei percorsi, alla natura ed alla numerosità dei partecipanti. Si tratta di un progetto innovativo che abbraccia una visione olistica della salute, in linea con le più recenti indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e che si apre alla collaborazione tra sanità pubblica, volontariato e territorio. Il protocollo, inoltre, prevede la possibilità di estendere gli interventi anche a soggetti con patologie psichiatriche, dipendenze o disagi sociali, rendendo la Montagnaterapia uno strumento inclusivo e trasversale.Le attività potranno inoltre essere realizzate anche in sinergia con progetti finanziati da fondi pubblici e privati, come il PAL Gal Elimos, dedicato alla promozione del turismo termale e del benessere, ampliando l’impatto del progetto sull’intero territorio provinciale. La Montagnaterapia si attua prevalentemente in piccoli gruppi, da 3 a 10, ed utilizza controllate sessioni di lavoro a carattere psicofisico e psicosociale, che mirano a favorire un incremento della salute e del benessere generale, con un conseguente miglioramento della qualità della vita.

L’Asp Trapani, quindi, si fa promotrice di un cambiamento socio-culturale, che vede nella natura non solo un luogo di svago, ma un vero e proprio contesto terapeutico capace di restituire dignità, autostima e qualità della vita a chi affronta percorsi di cura difficili.

