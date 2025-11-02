Notizie

Intimidazione al Sindaco di Vicari, Cuffaro: “Piena e incondizionata solidarietà”

• Bookmarks: 12

Totò Cuffaro

Palermo – “A nome mio e di tutta la Democrazia Cristiana, esprimo piena e incondizionata solidarietà al Sindaco di Vicari, Antonio Miceli, vittima di un vile atto intimidatorio”. Lo dichiara Totò Cuffaro segretario nazionale della DC.

“Il suo impegno, coraggioso e libero, è un esempio per tutti; una risorsa preziosissima per la comunità vicarese. Gravissimo il tentativo di intimorirlo e ostacolarlo.

Minacciare un sindaco vuol dire, inoltre, minacciare le istituzioni, vuol dire minacciare tutti quanti. Per questo, facciamo quadrato attorno a lui e gli diciamo di andare avanti, a testa alta”.

Com. Stam.

12 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
77 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *