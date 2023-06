Intitolata  a Gaspare Stellino l’Associazione antiracket e antiusura alcamese

Oggi 6 giugno 2023, alla presenza del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, Prefetto Maria Grazia Nicolò, unitamente al Prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza, al Sindaco di Alcamo, Avv. Domenico Surdi, ai Vertici provinciali e locali delle Forze di polizia, si è tenuta ad Alcamo la cerimonia di intitolazione della sede dell’Associazione antiracket e antiusura alcamese, all’imprenditore Gaspare Stellino, titolare di una torrefazione vittima di estorsione, morto suicida il 12 settembre 1997 per evitare ritorsioni nei confronti dei familiari.

Alla cerimonia erano, altresì, presenti i familiari dello stesso imprenditore ed una delegazione di alunni delle scuole medie.

La sede dell’associazione sarà ubicata presso l’immobile sito in via XI febbraio, confiscato in danno di Natale Rimi, a suo tempo già intitolata all’imprenditore Stellino, che adesso sarà anche il nome dell’associazione stessa.

Nell’occasione, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ha sottolineato l’importanza dell’attività svolta dall’Associazione in un territorio fortemente connotato dalla presenza mafiosa che ha mutato nel tempo il proprio modo di agire, non più, come avveniva in passato, ricorrendo al pizzo ed ai danneggiamenti, ma imponendo manodopera, fornitori e nuovi modi di condizionamento dell’economia legale.

Il Prefetto di Trapani ha evidenziato che le Istituzioni sono presenti per fornire protezione e sostegno, anche economico, a coloro i quali, vittime di estorsione o usura, denunciano gli autori di tali reati, non tralasciando di sottolineare il fondamentale ruolo di supporto e di sensibilizzazione che deve essere fornito dalle associazioni antiracket e antiusura specie nell’attuale momento storico per la provincia, momento che impone un forte risveglio della società civile e della classe economico-imprenditoriale.

