Intitolata la via professor Giuseppe Agosta doppio senso di circolazione in un tratto della via Del Fante

La strada che collega la via del Fante con via Battaglia delle Egadi (ex Salinella) è stata ufficialmente intitolata oggi al professor Giuseppe Agosta, storico marsalese, archeologo e pubblicista.

Oggi – ha precisato il Sindaco Massimo Grillo – rendiamo onore e merito a un altro illustre figlio della nostra terra che speso tutta la sua vita in importanti ricerche storiche e archeologiche. Nel contempo, con il parere tecnico del comando della Polizia Municipale, abbiamo istituito il doppio senso su una parte della via Del Fante dove, peraltro, era possibile attuarlo considerato che in occasione dei lavori del nuovo Palazzo di Giustizia erano stati rimodulati e ampliati i marciapiedi nel tratto inziale della strada (tratto subito dopo la rotatoria). Infine ha invitato gli abitanti della via Agosta a prendersi cura delle aree (un parco attrezzato con giochini e una piccola zona a verde) che insistono sulla strada”.

Alla cerimonia oltre al Sindaco Massimo Grillo hanno preso parte, fra gli altri, l’Assessore Maria Donatella Ingardia, il Presidente della Commissione Toponomastica Pietro Pizzo, il Comandante della 135esima Squadriglia Radar dell’Aeronautica militare Giuseppe Reina, il Commissario della P.M. Raimondo La Rosa nonché Don Giacomo Marino, Parroco della zona, che ha impartito la Santa benedizione. Presenti anche gli eredi testamentari del Professor Agosta e Anna Paola Nocitra (in rappresentanza del padre Aldo) e Pino Ferracane che anni fa perorarono che fosse intitolata al professor Agosta un’arteria di circolazione della città di Marsala.

Unitamente all’intitolazione è stata attivato il doppio senso di circolazione con il limite di 30 km. orari nel tratto della via Del Fante compreso tra l’incrocio con la via Alcide De Gasperi e la via professor Giuseppe Agosta che rimane a senso unico con direzione via Battaglia delle Egadi.

Prof. Giuseppe Agosta Archeologo Marsalese (1916 – 1998)

Nota Biografica

L’archeologo prof. Giuseppe Agosta, insigne studioso marsalese a cui deve molto la cultura siciliana per i numerosi contributi dati alla ricerca, nacque a Marsala l’11 Novembre 1916 e quì morì il 16 Marzo 1998, all’età di 81 anni. La formazione di Giuseppe Agosta ebbe luogo al Seminario vescovile di Mazara dove rimase per tutto il tempo da seminarista. Non continuò a frequentare la facoltà di Teologia come il fratello. Ne uscì e si iscrisse presso l’Università statale di Roma, laureandosi con il massimo dei voti in lettere classiche e specializzandosi in Archeologia, Epigrafia ed Etruscologia. Visse tra casa e scuola. Occupò la carica di Sovrintendente onorario ai monumenti di Marsala. Diresse fondamentali lavori di scavo finché si ritirò a vita solitaria nella sua casa di campagna, quasi una fortezza. Fu umanista, archeologo e storico, e seppe associare la conoscenza delle lettere classiche alla perizia dei reperti archeologici delle antiche civiltà scomparse di Mozia e Lilybeo, leggerne e interpretarne le iscrizioni e stabilirne le età con sicura competenza. Scrisse sul «giovane di Mozia». Si interessò di critica d’arte: pittura, scultura, architettura. Ma fu soprattutto la sua tenace, affannosa, ansiosa ed infaticabile attività di ricercatore insaziabile di quanto meritava di essere portato alla luce di Mozia e Lilybeo a nobilitarne la figura. Fu qui che il mondo antico gli apparve in tutta la sua bellezza e fascino. Ne fu entusiasta. E fu così che per anni pubblicò i suoi articoli, soprattutto per i caratteri de «Il Vomere», poi per quelli del «Panorama», de «l’Informatore cittadino», del settimanale «Trapani Sera» e della rivista «Sicilia Oggi». Nella sua lunga attività pubblicistica fu sempre attento commentatore ma anche critico pungente, non risparmiando neppure l’archeologa inglese Honor Frost, che scoprì la «Nave Punica» da guerra! Agosta infatti ha sempre negato che la nave punica fosse bellica. Fu pacifista, sensibile al problema «guerra» e in genere a quello delle armi. Per questo ha inviato a vari governi messaggi per il rastrellamento di mine disseminate in territori teatro di sanguinose battaglie.

Com. Stam. + foto