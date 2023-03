XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie – Intitolazione dei Giardini di B.go S.Antonio a “Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Personale delle scorte” – 21.03.2023

Il Comune di Priverno, in collaborazione con l’ISISS “Teodosio Rossi”, presidio provinciale del Movimento delle Agende Rosse di Salvatore Borsellino dal 29 maggio 2015, in occasione della XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle Mafie e dell’Intitolazione dei Giardini di B.go S.Antonio a “Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e al Personale delle scorte”, organizza una Cerimonia di commemorazione per ricordare tutte le vittime innocenti di mafia e per inaugurare il Monumento dedicato ai Giudici Falcone e Borsellino e agli Agenti delle loro scorte, uccisi nelle stragi di Capaci e di Via D’Amelio.

La Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, istituita dalla Camera dei Deputati nel 2017, viene celebrata da “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, ogni anno, il giorno 21 marzo.

L’iniziativa nasce dalla necessità di non dimenticare nessuna vittima, sollecitata dal dolore di una madre che ha perso il figlio nella strage di Capaci e che nelle commemorazioni non sente pronunciare mai il suo nome.

Così, dal 1996, una città italiana alla volta, viene scelta per pronunciare un lungo elenco di nomi a scandire una memoria che si fa impegno quotidiano: recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai.

La Cerimonia di commemorazione, che si terrà il giorno martedì 21 marzo 2023 a Priverno, si svolgerà secondo il seguente programma:

· Ore 10,00 – Marcia silenziosa con gli studenti, le autorità e i cittadini

Raduno e partenza dal parcheggio sottostante il Cimitero (Incrocio via Aldo Moro/ Via San Francesco);

· Durante la marcia, scopertura delle targhe di strade intitolate alle vittime della mafia;

· Arrivo in Piazza Martiri D’Ungheria – Intitolazione dei Giardini a “Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Personale delle scorte;

· Interventi delle autorità civili e militari;

· Intermezzi musicali: Orchestra Carlo Cicala IC San Tommaso D’Aquino; Coro IC Don Andrea Santoro.

Alla Manifestazione parteciperà, Brizio Montinaro, fratello di Antonio, caposcorta di Giovanni Falcone.

Com. Stam. + foto