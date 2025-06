INTRECCI di Isabella Laurell, Bengt Kristenson, Pontus Kristenson Galleria Angelica – Roma a cura di Anna Isopo Presentazione Martina Scavone

In un avvicendarsi di intrecci e riflessioni fatte di passioni condivise, dal 27 giugno la splendida cornice della Galleria della Biblioteca Angelica di Roma accoglie la mostra dal titolo INTRECCI di Isabella Laurell, Bengt Kristenson e Pontus Kristenson in cui risalta l’eccezionale contrasto del percorso di tre figure legate nella vita come nell’arte.

Margherita e Lavinia, moglie e figlia di Pontus, fautrici della mostra, e la curatrice Anna Isopo, celebrano dal 27 giugno al 5 luglio una forma dialogica orientata a palesare le figure di tre congiunti rivelando un Intreccio di riferimenti e correlazioni tra espressione artistica e legame affettivo, una mostra dunque come occasione per raccontare una sintesi visiva derivata da scenari di viaggio legati da un’eredità familiare.

Come scrive nel testo critico la Storica dell’arte Martina Scavone: “Una storia familiare avvincente, segnata dall’amore per l’arte e per il Bel Paese. Con i suoi colori definiti e i toni caldi, i suoi scorci naturali e senza tempo, l’Italia è dove la coppia trova la giusta ispirazione, scegliendola come seconda patria anche per il figlio Pontus. Il risultato è un’ampia e poliedrica produzione, connotata da vari mezzi espressivi e materiali, nata dal connubio fra anima nordica e mediterranea”.

Bengt Kristenson (1920-2004) ha studiato presso l’Accademia di Belle Arti di Valand a Göteborg in Svezia. Influenzato dai lunghi soggiorni Capitolini, le sue opere raccolgono motivi paesaggistici e figurativi da cui emerge un mondo onirico, quasi surreale. Molte sue opere sono conservate presso il Museo Nazionale di Stoccolma, il Museo d’arte di Göteborg, il Kalmar Art Museum, il Museo di Malmö e altri musei svedesi.

Isabella Laurell Kristenson (1921 – 2019), pittrice e artista grafica svedese. Dopo aver studiato alla scuola di pittura di Valand a Göteborg dal 1941 al 1946, si è laureata in storia dell’arte all’Università della stessa città nel 1944. Ha frequentato poi l’Accademia delle Belle Arti nel 1949 e la Scuola del Nudo a Roma. Ha esposto a Stoccolma e a Göteborgs Konsthall, prediligendo vedute di città, tra cui Roma, spaziando tra oli e litografie.

Pontus Kristenson (1953-2024) architetto (e artista per passione) è nato in Svezia, a Göteborg. Nel 1960 si è trasferito a Roma, laureandosi presso l’Università La Sapienza. Dopo la laurea ha svolto uno stage presso l’architetto svedese Ralph Erskine. Nel 1994 ha ricevuto una menzione per aver partecipato al Concorso Internazionale “50 Chiese per Roma”. La professione di architetto lo ha portato a varcare i confini italiani lavorando al Cairo, in Arabia Saudita e a Cuba. Nei suoi progetti si evince prepotentemente il contrasto tra le linee essenziali della cultura nordica e la classicità romana, spesso accompagnati da marmi di pregio derivanti dall’esperienza araba. Nel suo hobby di figlio d’arte, l’influenza cubana lo ha catapultato nelle meravigliose foreste tropicali.

La mostra ha ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata di Svezia a Roma, dell’Istituto Svedese di Studi Classici, della Chiesa Svedese Roma e del Municipio Roma I Centro.

INTRECCI

di Isabella Laurell, Bengt Kristenson e Pontus Kristenson

GALLERIA ANGELICA | ROMA

Via di S. Agostino 11 – Roma

Dal 27 giugno al 5 luglio 2025

Inaugurazione: venerdì 27 giugno ore 18:00

Orari: dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Ingresso libero

Info: 345-22.28.110 | info@arteborgo.it

