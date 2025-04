“INTUS 2025” mostra collettiva | 17 aprile 2025 – 20 febbraio 2026 | Regione Lombardia, sede di Roma

Roma – Regione Lombardia, Delegazione di Roma, promuove dal 17 aprile 2025 al 20 febbraio 2026 la mostra collettiva INTUS 2025, a cura diDomenico de Chirico ed Eleonora Angiolini che presenta le opere di cinque artisti contemporanei: Renato Calaj, Alessio Deli, Michela Milani, Gianluca Patti e Arjan Shehaj.

INTUS 2025 (dal latino: dentro, all’interno) non è solo il nome di una mostra di arte contemporanea, ma è anche la seconda edizione di un progetto dalla collaborazione di Regione Lombardia con Isorropia Homegallery, con l’obiettivo di promuovere e supportare artisti italiani, da sempre missione dell’associazione culturale no profit. L’iniziativa fa parte di un approccio culturale che si sviluppa all’interno di spazi di lavoro e sedi istituzionali, come valore aggiunto alla vita quotidiana. Porte aperte all’arte e alla cultura per creare un dialogo multidisciplinare a sostegno della crescita di persone e imprese, con l’obiettivo di rendere accessibili a un vasto pubblico spazi solitamente chiusi o privati.

Con questa iniziativa, la Giunta lombarda rinnova per il secondo anno la propria identità e la propria vision con un approccio inclusivo e partecipativo.

“Sono molto lieto della seconda edizione di INTUS 2025 – afferma il Presidente di Regione Lombardia – Prosegue il nostro impegno a promuovere la creatività giovanile e valorizzare, con l’arte contemporanea, gli spazi istituzionali. Spazi di vita e lavoro, spazi di riflessione e introspezione. Aprire le porte al pubblico è l’intento, più che simbolico, di questa esposizione che dà voce dal “dentro” alla bellezza e complessità dell’esperienza umana. Cinque giovani e talentuosi artisti presentano le loro opere ed è un orgoglio ospitarle nella nostra sede di Roma, a beneficio della collettività”.

In mostra ventotto opere dei cinque artisti disseminate all’interno della sede istituzionale, in un dialogo intenso e suggestivo che invita il visitatore a esplorare il sottile confine tra ciò che è manifesto e ciò che è sfumato, tra il materiale e l’immateriale, e tra il tempo vissuto e quello eterno. Ogni artista, con la sua ricerca estetica e concettuale unica, crea un dialogo che trascende i limiti delle singole discipline, spingendo lo spettatore a confrontarsi con il proprio stato d’animo. “In un continuo intreccio di forme, colori e materiali, queste opere invitano ad addentrarci nella fugacità dell’esperienza umana, nella memoria che si sedimenta nel tempo e nell’incessante trasformazione dell’essere – affermano i due curatori -. La mostra si configura così come un cammino nell’interiorità, una riflessione sull’impermanenza e sul dinamismo dell’esistenza, un invito a guardare oltre le apparenze e ad abbracciare la pluralità insita nell’essere”.

La mostra collettiva si concentra sull’intimità dell’essere, sia nella sua dimensione fisica che psichica, attraverso una fusione armoniosa di pittura e scultura. L’esposizione invita a riflettere sull’interiorità non solo come spazio fisico, ma anche come profonda realtà mentale ed emotiva. Le sculture, con la loro nostalgica densità suggeriscono allo spettatore che l’interiorità è in continuo mutamento, mentre la pittura, attraverso colori vibranti e pennellate che oscillano tra forza e delicatezza, istinto e raziocinio, diventa metafora di un respiro che si espande e si ritrae, in un ciclo ininterrotto che abbraccia le più disparate sensazioni, pensieri e percezioni.

La ricerca estetico-concettuale di Renato Calaj annulla le tecniche tradizionali del graffitismo, concentrandosi su concetti come spazio, confine, limite e tempo. Partendo dall’uso della bomboletta spray, Calaj fonde street art e urban art in un contesto ridimensionato e privo di confini definiti, esplorando il rapporto tra tempo, trasformazione e distruzione, e riflettendo sulla fugacità dell’esistenza e sull’impronta che il tempo lascia su tutto ciò che tocca. Le sue opere invitano a una riflessione filosofica sull’impermanenza e sulla transitorietà dell’esperienza umana. D’altro canto, la ricerca artistica di Alessio Deli, radicata nella tradizione classica del Mediterraneo, esplora il contrasto tra la bellezza ideale delle sue opere e la complessità del mondo contemporaneo. Negli ultimi dieci anni, la sua produzione si è arricchita di tematiche figurative, attraverso il recupero di materiali abbandonati e il riciclo, con particolare attenzione alla memoria storica e alle tradizioni plastiche italiane. Recentemente, ha ripreso l’uso di materiali tradizionali come il travertino, il bronzo e la ceramica, integrandoli con resine ecologiche e metalli. La sua ricerca include anche l’apprendimento delle tecniche tradizionali legate alla lavorazione del travertino romano, simbolo della romanità nella scultura e architettura. Le sue opere figurative includono le “Korai” e i “Kouroi”, che rappresentano figure femminili e maschili, emblemi di un’epoca antica, ma con vesti e gesti contemporanei. Il ciclo culmina con l’opera “Anthropocene”, simbolo del dramma ambientale e culturale attuale. In un mondo in rapido cambiamento, le sculture di Deli si ergono come monumenti alla bellezza, che sfidano il tempo e cercano di ricucire il legame tra passato e presente, rispondendo alle crisi culturali e climatiche con un silenzioso rinnovamento. Michela Milani, sebbene con una solida formazione da designer, approfondisce successivamente il suo interesse per l’arte conseguendo un diploma di specializzazione in arteterapia, che la riporta al mondo artistico, una passione che coltiva fin dall’infanzia. Il suo approccio creativo si distingue per una continua ricerca e sperimentazione, frutto dell’incontro tra le sue diverse formazioni. Le opere di Milani, a metà strada tra pittura e scultura, raccontano la complessità di una ricerca che l’artista ha intrapreso nel corso degli anni. Il vuoto emerge come il vero protagonista del suo lavoro, animato da un’energia tanto distruttiva quanto creativa, che ne modifica incessantemente i confini, in una metamorfosi perpetua che diventa metafora della natura umana. Raccontando ciò che si cela oltre il visibile, l’artista annulla il presente in un’esperienza metafisica, che si fa tramite di un infinito impalpabile. Il materiale che l’artista utilizza per le sue opere è il polimetilmetacrilato, noto anche con il nome commerciale di plexiglas. Il processo creativo di Michela Milani inizia con uno sciroppo trasparente, che successivamente colora e modella, dando vita a sculture e composizioni dal carattere unico e delicato. In parallelo, la ricerca di Gianluca Patti esplora il colore e la materia come veicoli del vissuto personale e del tempo. Le sue opere combinano materiali come cemento e resina, simboli del suo legame con il settore edile familiare, trasformandoli in strumenti di espressione artistica. Attraverso la stratificazione di questi materiali, Patti dà vita a paesaggi emotivi che intrecciano memoria, sogni e stati d’animo, rivelando una connessione profonda tra il materiale e l’immateriale. Le opere monocrome, caratterizzate da strati incessantemente depositati, creano un effetto sintetico e minimale, mentre quelle policrome esplodono in una viva energia cromatica. Il processo di stratificazione, in cui il tempo gioca un ruolo fondamentale, alterna sottrazione e addizione per creare un equilibrio dinamico, facendo riaffiorare ricordi ed emozioni sepolte. La resina, plastica e duttile, diventa l’elemento trasformativo che modella la materia in un processo interminabile di continua evoluzione. Infine, allo stesso modo, l’arte di Arjan Shehaj nasce dalla ricerca dell’essenza spoglia e evanescente di ogni cosa, indagando la sottile linea che separa la realtà dalla percezione umana. Il suo approccio scivola con naturalezza attraverso le coordinate spazio-temporali, sfidando ogni categorizzazione e dando vita a opere che sembrano sussurrare una forma di pathos liminale, intimo e complesso, un vortice che coinvolge l’essenza della realtà e la ricercata leggerezza dell’esistenza. La sua ricerca si articola in forme pure, geometriche e libere, che si presentano come reti encefaliche e labirintiche, dalle quali emerge un’energia che trasforma la materia informe in realtà formale. L’artista, guidato da una “ragione intuitiva”, crea opere che sfuggono alla gravità terrestre e alle convenzioni, evocando un’allegoria sia olografica che antropometrica, per trasmettere una potente forza visiva che trascende il passato, si proietta nel futuro e affonda profondamente dentro l’essenza dell’essere.

GLI ARTISTI:

RENATO CALAJ (1992) vive e lavora tra Italia, Svizzera e Germania. La sua ricerca nasce dalla bomboletta spray e da tre diversi spazi su cui essa trova espressione: il muro, la tela e il site specific. Concettuale e minimale. Le tecniche tipiche del graffitismo sono volutamente azzerate. Spazio, confine, limite e tempo sono le parole chiave della sua arte. Frequenta il liceo artistico Decio Celeri di Lovere (BG) e si diploma a pieni voti nel 2013. Nel 2014 inizia delle esperienze all’estero a Berlino, Francoforte e Tirana. Si interessa, fin dall’inizio della sua attività, alla pratica della pittura. Avvia un’importante attività di studio con artisti italiani e stranieri, su tanti punti di vista dell’arte contemporanea e sui materiali stessi. Combina la street art e urban art in uno spazio ridimensionato, ma nello stesso tempo senza confini.

ALESSIO DELI è nato a Marino, in provincia di Roma, nel 1981. Dopo gli studi all’Istituto d’Arte di Marino si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Carrara dove si è specializzato in scultura. Successivamente si abilita all’insegnamento delle Discipline Plastiche presso l’Accademia di Belle Arti a Roma. Nel 2022 consegue il dottorato di ricerca in storia dell’arte contemporanea e critica d’arte presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata e sempre nello stesso anno è vincitore del premio di operosità artistica dal Fondo Nazionale PSMSAD. La bellezza ideale delle opere di Deli è tipicamente rappresentativa delle arti del Mediterraneo, ed è per questo che ha riscosso negli ultimi anni un riconoscimento internazionale, le sue opere sono esposte in Francia, Inghilterra, Germania, Portogallo, Stati Uniti, Canada, Singapore e Cina. Opere che contrastano con il mondo contemporaneo che le circonda, ricco di difficolta ̀ e contraddizioni, e queste sembrano osservare noi umani da un luogo distante ed enigmatico, che fa presagire un senso di rinascita.

MICHELA MILANI nasce a Lecco nel 1978. Dopo il Diploma al liceo artistico, si laurea a pieni voti al politecnico di Milano in disegno industriale. Successivamente collabora a progetti di strategic design occupandosi principalmente di ricerca e comunicazione. Viene invitata a partecipare alla mostra collettiva di “padiglione Italia” alla Milano design week e viene selezionata tra i finalisti al premio Bonatto Minella con il progetto fotografico “oltre il corpo l’anima”, presidente di giuria Vittorio Sgarbi. Designer di formazione, dopo qualche anno consegue il diploma di specializzazione in arteterapia e torna a confrontarsi con il mondo artistico, passione coltivata fin da bambina. Ricerca e sperimentazione contraddistinguono il suo approccio che nasce dall’incontro delle tre formazioni. Nel 2024 con Isorropia Homegallery, Michela presenta a Milano “Escaped” la sua prima mostra personale.

GIANLUCA PATTI (Monza, 1977) vive e lavora tra Monza e Milano. La sua ricerca è incentrata sullo studio del colore e della materia quali strumenti di narrazione del vissuto personale e della dimensione temporale. Lo studio da autodidatta della storia dell’arte ha avuto un ruolo fondamentale nell’evoluzione della sua ricerca artistica: all’inizio del proprio percorso si appassiona al lavoro pittorico di grandi artisti quali Pollock, Vedova, Basquiat e Richter, approfondendone l’equilibrio cromatico e cercando un proprio approccio unico al colore, nell’ambito di una personale ricerca in continua evoluzione. Il lavoro di Gianluca Patti è stato esposto in diverse mostre personali e collettive, ed è entrato a far parte di collezioni di arte contemporanea di rilievo. L’approccio trasversale dell’artista l’ha portato inoltre a collaborare alla realizzazione di scenografie nel settore pubblicitario e dell’interior design e ad essere selezionato per progetti d’arte e impresa.

ARJAN SHEHAJ è nato nel 1989 a Patos, nell’Albania sud-occidentale. Vive e lavora a Milano. Nel 2012 ha conseguito la laurea triennale in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera (con lode) e nel 2015 sempre a Brera ha conseguito la laurea magistrale. Ha esposto in mostre collettive e personali in sedi prestigiose come: l’Accademia di Belle Arti di Brera, la Galleria Bianchi Zardin, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Ambasciata d’Italia a Tirana, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, nell’Atrium of The Corcoran Gallery of Art di Washington. L’arte di Shehaj si concentra sull’elemento geometrico del linguaggio pittorico ed egli cerca di raggiungere il concetto puro, riducendo il linguaggio artistico a segno. La sua ricerca riguarda la percezione essenziale. I pochi colori che usa gli permettono di sperimentare su diversi materiali e tecniche.

REGIONE LOMBARDIA, sede di Roma

La Delegazione di Roma di Regione Lombardia apre, per il secondo anno, le sue porte a cittadini e turisti in occasione dell’allestimento temporaneo promosso in collaborazione con Isorropia Homegallery. In mostra sono esposte opere di artisti che hanno l’obiettivo di portare il loro talento in uno spazio alternativo, che è il cuore della Regione in una capitale già ricca di storia e cultura. Il titolo della mostra “INTUS 2025” ha dunque la finalità di raccontare al visitatore la scelta insolita ma fortemente sostenuta anche quest’anno da questa Amministrazione di aprire la sua sede alle più svariate ed attuali forme di eccellenza. Tale scelta crea una connessione virtuosa tra Regione Lombardia e i cittadini di Italia e d’Europa, valorizzando l’immagine e il brand Regione Lombardia a livello nazionale e internazionale.

ISORROPIA HOMEGALLERY è una associazione culturale no profit, con sede a Milano. L’associazione si occupa della promozione e della diffusione dell’arte, in tutte le sue forme, consentendo la conoscenza dei fenomeni più contemporanei, che si manifestano attraverso modalità multidisciplinari (dall’arte visiva a quella multimediale). Gli scopi associativi vengono perseguiti tramite l’ideazione e l’organizzazione di eventi, mostre e iniziative volte alla sensibilizzazione del pubblico verso il mondo dell’arte. La promozione degli artisti, prevalentemente emergenti e giovani, ma anche affermati, si effettua mediante la sovvenzione e il sostegno dei loro progetti ricorrendo anche alla collaborazione con le gallerie che li rappresentano, favorendone l’incontro e il reciproco scambio di esperienze. Ad oggi, sono state organizzate oltre 70 mostre.

www.isorropiahomegallery.org.

INFORMAZIONI MOSTRA

INTUS 2025

17 aprile 2025 – 20 febbraio 2026

Inaugurazione: mercoledì 16 aprile ore 18.00

Sede: Regione Lombardia, Roma, Via del Gesù, 57

Contatti: delegazione_roma@regione.lombardia.it; info@isorropiahomegallery.org

Orari: dal lunedì al venerdì ore 10 -18

Ingresso gratuito, previa registrazione

inviando mail a: delegazione_roma@regione.lombardia.it

Instagram @regionelombardia.official

@isorropiahomegallery

#regionelombardia

#isorropiahomegallery

Com. Stam.