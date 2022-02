Investimenti e assunzioni in Gesap, Legea Cisal: “Bene il piano ma si valorizzi il personale”

Palermo, 18 febbraio 2022 – “Il piano economico e finanziario della Gesap, che prevede investimenti e assunzioni, è un importante passo in avanti per la società di gestione dell’aeroporto Falcone-Borsellino: un programma ambizioso che getta le basi per un ulteriore sviluppo dello scalo, già avviato prima della pandemia.

Sulle assunzioni chiederemo però che si proceda prima a un accompagnamento alla pensione per chi ha maturato i requisiti e a un’attenta valutazione di chi è già in servizio”. Lo dice Gianluca Colombino, segretario nazionale della Legea Cisal, primo sindacato in Gesap. “Al prossimo tavolo sindacale – spiega Colombino – torneremo a chiedere di siglare un accordo di accompagnamento alla pensione dei dipendenti Gesap, mediante incentivo all’esodo, e di valutare in prospettiva di nuovi ingressi prioritariamente le competenze di chi è già in forza alla società e anche alla Gh Palermo, società partecipata da Gesap. I dati ci dicono che il traffico tornerà ai livelli pre-Covid non prima di alcuni anni e non consentiremo di vanificare i sacrifici fatti dal personale durante la pandemia”.

