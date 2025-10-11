“Io sono Rosa Ricci” in anteprima all’UCI Cinemas Palermo il 29 ottobre

Palermo: UCI Cinemas presenta in anteprima esclusiva “Io sono Rosa Ricci” con l’amatissima attrice Maria Esposito Il film arriverà all’UCI Cinemas Palermo il 29 ottobre, con un giorno di anticipo rispetto all’uscita ufficiale del 30. Aperte le prevendite.

Palermo – UCI Cinemas annuncia le anteprime esclusive di “Io sono Rosa Ricci”, il nuovo lungometraggio diretto da Lyda Patitucci, con protagonista Maria Esposito, l’amata attrice di Mare Fuori.

A partire da oggi sono aperte le prevendite per il film, che uscirà ufficialmente nelle sale giovedì 30 ottobre, ma gli spettatori dell’UCI Cinemas Palermo avranno la possibilità di vederlo in anteprima da mercoledì 29 ottobre.

“Io sono Rosa Ricci”, racconta la storia di Rosa, giovane figlia del boss napoletano Don Salvatore Ricci. Dopo essere stata rapita da un narcotrafficante, Rosa diventerà il pretesto di una guerra tra clan per la sua liberazione. Reclusa su un’isola, la ragazza dovrà affrontare prove dure e pericolose nel tentativo di fuggire intraprendendo un percorso di crescita che le darà una nuova consapevolezza.

Nel cast accanto a Maria Esposito, Andrea Arcangeli, Raiz e Simon Rizzoni.

Acquista ora i biglietti per le anteprime del 29 ottobre: ucicinemas.it/film/io-sono-rosa-ricci

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS, leader sul territorio nazionale con 34 strutture multiplex e un totale di 344 schermi.

