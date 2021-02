Dopo la nomination della serie tra le “Berlinale Series Market Selects” arriva il cofanetto dvd di Io ti cercherò con protagonista Alessandro Gassmann

Dopo l’annuncio della nomination di Io ti Cercherò fra le “Berlinale Series Market Selects”, una nuova speciale sezione dedicata alle serie con un alto potenziale commerciale della Berlinale Series Market and Conference, ora arriva il cofanetto completo della serie.

“Io ti cercherò”, il crime scritto da Leonardo Fasoli, Monica Rametta, Maddalena Ravagli e Massimo Bavastro e, coproduzione Rai Fiction-Publispei, prodotta da Verdiana Bixio che ha ottenuto un grande successo di ascolti ad ottobre 2020 in prima serata su Rai1, è ora disponibile in DVD nelle librerie e negli store online.

La serie composta da 8 episodi di 50 minuti, diretta da Gianluca Maria Tavarelli (“Maltese – Il Romanzo del Commissario”, “Il Giovane Montalbano”, “Borsellino”) ha come protagonisti Alessandro Gassman (“I bastardi di Pizzofalcone”, “Il Nome del Figlio”, “Caos Calmo”) – nei panni di Valerio, un ex poliziotto che segue un’indagine non ufficiale sulla morte del figlio – e Maya Sansa (“Tutto può succedere”, “Buongiorno notte”, “Bella Addormentata”) che interpreta Sara, un’ex collega di Valerio.

Sullo sfondo di una Roma sconosciuta e misteriosa Valerio indaga sulla morte del figlio Ettore (Luigi Fedele, “Quanto Basta”, “Piuma”), cercando un’ultima possibilità per recuperare un legame con quel ragazzo che non vedeva da anni, affrontando i fantasmi del passato e i troppi errori che li hanno allontanati.

La morte di Ettore viene velocemente archiviata come suicidio ma Valerio non è convinto. Non è possibile che suo figlio si sia ucciso. E’ quasi sul punto di accettare il suo dolore nascondendosi per sempre in un silenzio vuoto e pieno di sofferenza quando una sua ex-collega, Sara, lo chiama per dirgli che anche lei non crede che Ettore abbia scelto di morire, che le cose non tornano.

Valerio decide di tornare a Roma per scoprire la verità sulla morte di Ettore. Lo ospita Gianni (Andrea Sartoretti, “Romanzo Criminale – la serie”, “ACAB”- “Boris”), suo fratello, anche lui poliziotto, che vive in periferia con sua moglie, Lisa (Giada Prandi, “Ti sposo ma non troppo”, “7 minuti”).

Sara, l’amore del passato che ha dovuto allontanare ma che non ha mai dimenticato, lo aiuta nelle indagini e diventa il suo punto di riferimento, l’unica persona di cui Valerio si fida ciecamente. Anche Martina (Zoe Tavarelli, “Non prendere impegni stasera”, “Un amore”), la fidanzata di Ettore, condivide con lui il dolore e la convinzione che non sia stato un suicidio e lo guida nella riscoperta del figlio: un ragazzo che amava profondamente la vita e aveva ancora tantissime cose da fare.

Disponibile in libreria anche il romanzo Io ti cercherò scritto da Massimo Bavastro, co-creatore della serie, edito Longanesi. Un libro che ripercorre le vicende alla base della storia di Valerio ampliando il racconto interiore dei personaggi e offrendo un ulteriore spaccato emotivo alla base della storia del protagonista.