Iscrizioni a regime per il 29° Autoslalom Città di Misilmeri, al via il 6 ottobre

Si lavora alacremente da alcune settimane, nella cittadina a vocazione agricola ad una manciata di chilometri da Palermo, per garantire ancora la migliore riuscita di una tra le più longeve competizioni automobilistiche in Italia, alla vigilia del trentennale.

La kermesse, promossa sul territorio dalla Misilmeri Racing, è stata elevata a sfida valevole per il Trofeo Sud Slalom AciSport, ma assegnerà inoltre punteggi per il Campionato siciliano e lo Challenge degli Emiri (coeff.2). A giorni i lavori di scerbatura e messa in sicurezza sul percorso, di quasi 3 km, ricavato lungo la s.p. 38 ‘Misilmeri-Belmonte Mezzagno’. Operazioni preliminari il 5 ottobre all’Area artigianale

Misilmeri – Si comincia a prefigurare un’edizione “al top” per il 29° Autoslalom Città di Misilmeri – Memorial Luca Cerniglia, evento entrato di diritto tra le competizioni motoristiche più longeve nel panorama nazionale della specialità. La rinnovata sfida tra i birilli, ospite nel cuore della cittadina a connotazione agricola ad una ventina di chilometri da Palermo (nota, su un piano strettamente storico-culturale, per le “vestigia” del Castello dell’Emiro), è in programma il 5 ed il 6 ottobre, al meglio di tre prestigiose validità, con punteggi quasi decisivi ai fini del risultato finale nei rispettivi campionati.

La kermesse promossa sul territorio dalla poliedrica Misilmeri Racing presieduta da Giuseppe Bonanno (con la partecipazione logistica prestata dalla famiglia “da corsa” di Nicola Cirrito, del già Team Palikè Palermo) è stata infatti elevata quest’anno (perciò alla vigilia del trentennale dalla sua prima volta) al rango del più importante Trofeo Sud Slalom AciSport, qui alla sesta prova stagionale. Il “Città di Misilmeri” rimane comunque valevole per il Campionato siciliano di specialità a coeff. 1,2 (al 18° appuntamento stagionale), nonché per lo Challenge degli Emiri 2024 (a Misilmeri approda alla quarta ed ultima tappa, pertanto decisiva per le posizioni di vertice), con coefficiente di punteggio raddoppiato.

Ai fini della migliore riuscita della gara non va ovviamente tralasciato il patrocinio, assicurato al 29° Autoslalom Città di Misilmeri, dall’Amministrazione comunale di Misilmeri, con in testa il sindaco Rosario Rizzolo, mentre determinante sarà altresì come ogni anno il contributo offerto dai numerosi tra piloti ed appassionati di motori del luogo, oltre che dagli sponsor locali e dell’hinterland.

Come accade ormai da diverse edizioni, anche nel 2024, nel corso del weekend motoristico misilmerese, verrà ricordata con un apposito Memorial la figura di Luca Cerniglia, il 23enne pilota locale, tra i maggiori promotori dello sport dell’automobile nel paese natio, prematuramente scomparso sette anni addietro per un incidente stradale “non agonistico”, ironia della sorte accaduto proprio lungo il percorso che ospita la gara. Sarà ancora papà Filippo Cerniglia a rendere omaggio al figlio.

Le iscrizioni, già a regime da qualche giorno (sono attesi alcuni tra i migliori specialisti isolani), si accetteranno sino alle 12.00 di mercoledì 2 ottobre. Le adesioni ricevute saranno passate al vaglio dei vertici AciSport, per la successiva approvazione e pubblicazione. Ad imporsi nell’edizione 2023 dello Slalom Città di Misilmeri, forse un po’ a sorpresa (ma con pieno merito) è stato il ‘veterano’ e presidente della Trapani Corse Nicolò Incammisa (su Radical SR4 Suzuki), davanti agli agrigentini (entrambi di Sciacca) Marco Segreto, con la Gloria B4 Suzuki e Filippo Carlino, sul podio al volante di un’Elia Avrio St09 Suzuki.

Pienamente confermato il percorso di gara, che a breve sarà oggetto di lavori di scerbatura e di ulteriore messa in sicurezza in vista delle ostilità sportive del 6 ottobre. Lo slalom si correrà su un segmento della lunghezza di 2,990 km, ricavato lungo la strada provinciale 38 “Misilmeri-Belmonte Mezzagno”, per Piano Stoppa. “Start” in prossimità di Misilmeri, all’altezza del tratto conclusivo di via Roma (arteria principale che attraversa quasi tutto il paese), in corrispondenza con l’intersezione con la via Palermo, quindi della parrocchia don Carlo Lauri. L’arrivo è invece collocato quasi 3 km più avanti, nei pressi di contrada Piano Stoppa, non prima che le vetture in corsa abbiano attraversato le vie P1 e Crispino Vicari (che copre quasi l’intero percorso), sfiorando lo stadio comunale “Giovanni Aloisio”, per poi arrestare la propria marcia in un “parking” in contrada Piano Stoppa (a circa 350 metri dall’arrivo), area deputata dagli organizzatori ad ospitare il parco chiuso, alla conclusione della triplice tornata cronometrata.

Sabato 5 ottobre sono in programma le operazioni preliminari del “Città di Misilmeri”, anche quest’anno nei locali e negli ampi piazzali in uso, con il Centro accrediti, all’Area Artigianale di Misilmeri, via Gaetano Pellingra, dalle 15.00 alle 19.30.

I motori delle vetture regolarmente ammesse alla sfida tra i birilli si accenderanno nel loro confronto con il cronometro domenica 6 ottobre, alle 9.00, con la prevista salita di ricognizione, cui seguiranno le tre manche competitive per la determina delle classifiche finali. Saranno 14 le postazioni di rallentamento con birilli per i concorrenti, dislocate lungo il tracciato. Il transito veicolare nella zona verrà chiuso dalla direzione di gara dalle 7.30 di domenica 6 ottobre. La premiazione, ad apertura del parco chiuso, sarà ospite nei locali dell’impianto sportivo “Seven Stars”, sempre in località Piano Stoppa.

La graduatoria assoluta provvisoria dello Challenge degli Emiri (che, ricordiamo, a Misilmeri assegnerà doppio punteggio di classe) vede al comando dopo le tre prove sin qui disputate il misilmerese Francesco Morici, con la sua Fiat Cinquecento Sporting “griffata” Misilmeri Racing (35 punti), davanti al giovane ragusano “nipote d’arte” Guglielmo Licitra (Renault Clio Williams, 32 punti) ed al nebroideo Giuseppe Radici (Peugeot 106 Gti 16v, con 31 punti, per i colori della RO Racing). Seguono in graduatoria il palermitano (vive a Montemaggiore Belsito) Filippo Millonzi, con 29 punti (Fiat 500, Misilmeri Racing) e gli altri esperti messinesi Mario Radici (su Renault Clio Williams, RO Racing) e Sergio Bertolami (BRC Suzuki, Puntese Corse), a chiudere ex aequo la “top five”, con 28 punti. La speciale classifica Femminile vede momentaneamente in vetta la messinese (residente a Terme Vigliatore) Angelica Giamboi, campionessa italiana Slalom in carica, su Fiat X1/9 Dallara RO Racing (18 punti), mentre tra le Storiche prevale al momento l’altro montemaggiorese Salvatore Ortolano alla guida della Fiat X1/9 schierata dalla Cst Sport, con 28 punti in carniere.

FOTO 1 AF NICOLO’ INCAMMISA (RADICAL SR4 SUZUKI) by FLAVIO LIPANI

FOTO 1 AG FILIPPO CARLINO (ELIA AVRIO ST09 SUZUKI) by MANUEL MARINO

FOTO 1 AH FRANCESCO MORICI (FIAT CINQUECENTO SUZUKI) by MANUEL MARINO

