Sono stabili i numeri della serie C mentre rimangono in affanno quelli del campionato Femminile

Sono 44 le formazioni che, alla mezzanotte del 20 agosto, si sono iscritte (anche quest’anno gratuitamente) ai campionati nazionali senior per la stagione agonistica 2021/22.

La panoramica inizia dalla Serie A dove, a fronte delle 11 aventi diritto, al momento si registra la sola defezione del Real Torino che ha chiesto ed ottenuto una proroga fino a fine mese. Tutte presenti le altre squadre, inclusa la neopromossa Edera Trieste, pronte a darsi battaglia a partire dal prossimo 2 ottobre.

Anche in Serie B una casella vuota a fronte delle 10 aventi diritto. Rinunciano al salto di categoria, anche in questa stagione, le “Salamandre” degli Asiago Newts costringendo quindi il settore ad una riapertura “straordinaria” delle iscrizioni con l’obiettivo di arrivare a 12 formazioni, anche se sembra molto più probabile un campionato a 10 con il Legnaro pronto a rientrare in carreggiata dopo una stagione intera ai box a causa del rifacimento dell’impianto di gioco.

Numeri sostanzialmente stabili ma in ipotetica crescita per la Serie C vista la concessione della proroga delle iscrizioni fino a metà settembre per le “ritardatarie” o nuove realtà che potrebbero buttarsi nella mischia nel classico “last minute”. Necessaria purtroppo anche in questa stagione la riapertura delle iscrizioni per quanto riguarda il campionato femminile che registra al momento solo 3 squadre iscritte.

Uno sguardo al futuro, infine, con i “numeri” finalmente in crescita del settore giovanile: oltre 70 le formazioni già iscritte nelle categorie agonistiche anche se il numero reale si avrà probabilmente solo a metà settembre con la riapertura delle scuole che storicamente coincide con l’inizio delle attività per moltissimi settori giovanili dei club HIL

Questo il commento del responsabile del Settore Tecnico Fabio Forte: << Usciamo tutto sommato “bene” da una stagione e mezza di Covid. Molte discipline sportive ne sono uscite con le “ossa rotte” ma questo non sembra riguardi l’inline che fortunatamente conta su uno zoccolo duro di società che non mollano tanto facilmente. Spero sinceramente si risolvano le problematiche del Real Torino in quanto sarebbe davvero una perdita importante sia per la qualità dei giocatori che come “piazza” sportiva. In Serie B, pian piano, arriveremo alla situazione “ottimale” delle 12 squadre ma non penso lo si farà già in questa stagione in cui potremo verosimilmente assestarci a 10 o 11 formazioni. La Serie C conferma numeri e distribuzione geografica dei club mentre la femminile, sebbene ci siano i numeri di tesserate in crescita, è sempre in affanno e per entrambi questi due campionati abbiamo optato per uno slittamento delle iscrizioni al 15 settembre confidando di recuperare sia qualche ritardatario sia qualche nuova piazza che necessità di qualche settimana in più per potersi “buttare” nella mischia >>.

Di seguito si riporta l’elenco integrale delle formazioni che hanno completato la procedura d’iscrizione nei termini previsti:

Campionato Serie A (10 squadre su 11 aventi diritto)

Asiago Vipers Cittadella HP Cus Verona Diavoli Vicenza Edera Trieste Ferrara Hockey Ghosts Padova Lepis Piacenza Milano Quanta Monleale Sportleale

Campionato Serie B (9 squadre su 10 aventi diritto)

Castelli Romani CV Skating Invicta Modena Libertas Forlì Mammuth Roma Old Style Torre Pellice Progetto Romagna Riccione SPV Viareggio Tergeste Trieste

Campionato Serie C (22 squadre)

Asiago Newts Castellana Lupi Cittadella Pike “C” Diavoli Vicenza “C” Empoli Hockey Fiamma Gorizia Ice-Inline Imola Kemarin Hockey Kings Messina Novi Hockey Old Style Torre Pellice “C” Pattinatori Sambenedettesi Phoenix Palermo Raiders Montebelluna Rollin’ Skate Bari Skating Civitavecchia “C” Sporting Treviso Time 42 Copa Mass Wind of USA PGS Legnaro 2000 HC Falcons Canguri Brebbia

Campionato femminile (3 squadre)

CV Skating Diavoli Vicenza “Devils Girl” CUS Verona Mastiff

foto Vanessa Zenobini

Com. Stam.