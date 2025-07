Iscrizioni in chiusura per il Trofeo Silvio Molinaro – Luzzi Sambucina

Scade lunedì 14 luglio il termine per essere al via della 29ª edizione della classica calabrese, cha dal 18 al 20 sarà valida per la Supersalita, il CIVM Sud e il Campionato Italiano Bicilindriche. In arrivo i grandi protagonisti della velocità montagna per un weekend che esalterà lo sport e il territorio

Luzzi (CS) – Ultimi giorni per assicurarsi un posto sulla linea di partenza del del Trofeo Silvio Molinaro 29ª Luzzi-Sambucina, attesissima quarta tappa del Campionato Italiano Supersalita che si svolgerà dal 18 al 20 luglio nel cuore della Calabria, in provincia di Cosenza. Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 14 luglio, e la macchina organizzativa della Tebe Racing, con la preziosa collaborazione dell’Automobile Club Cosenza, continua a ricevere adesioni da tutta Italia, confermando il valore e l’attrattiva di una competizione tornata a far parte della massima serie ACI Sport dopo un anno di assenza. La manifestazione, sostenuta da Regione Calabria e Provincia di Cosenza, sarà seguita dalle telecamere di ACI Sport TV, offrendo così al territorio un’importante occasione di visibilità a livello nazionale. Un’opportunità preziosa per valorizzare l’immagine della Calabria attraverso lo sport, raccontandone il volto autentico fatto di passione, accoglienza, tradizione, cultura e paesaggi mozzafiato. Una vetrina mediatica di prestigio che accende i riflettori sulla regione, pronta a vivere un fine settimana carico di emozioni e contenuti.

La competizione diventa così un potente veicolo di promozione territoriale, capace di coniugare sport e cultura in un contesto autentico e coinvolgente. Per questo, la comunità locale attende con entusiasmo l’arrivo dei team, dei piloti e degli appassionati, pronta a rinnovare quella magica alchimia che fa del Trofeo Silvio Molinaro un evento unico.

Teatro dell’evento sarà ancora una volta il celebre tracciato che da Luzzi porta all’Abbazia cistercense di Santa Maria della Sambucina: 6.150 metri di passione pura, 420 metri di dislivello, pendenza media del 6,83% e curve che hanno fatto la storia della specialità. Qui si scrive una nuova pagina della Supersalita, massimo palcoscenico federale per le cronoscalate italiane, giunta al proprio giro di boa stagionale. A fianco del tricolore assoluto ci saranno anche il Campionato Italiano Bicilindriche e il Campionato Italiano Velocità Montagna Sud, per una tre giorni ad altissima densità agonistica e spettacolare.

Il paddock si preannuncia gremito, con un numero di iscritti che aumenta, segno di una crescita costante in termini di appeal e qualità. Dopo la vittoria 2024 del siracusano Luigi Fazzino su Osella PA30 – nella gara allora valida solo per il CIVM Sud – ci si attende di nuovo il ruggito del leone Simone Faggioli che già aveva messo il suo sigillo nelle tre edizioni precedenti, ma come per tutte le gare la sorpresa è dietro l’angolo Da battere resta il primato assoluto di Christian Merli, fissato in 3’06”15.

