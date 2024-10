Iscrizioni in crescita alla 51^ Cronoscalata della Castellana Orvieto

Dopo le ultime gare delle zone Nord e Sud, si incrementano le adesioni alla Finale del Campionato Italiano Velocità Montagna in programma dal 25 al 27 Ottobre. Un week end in diretta che sarà presentato mercoledì 23 dal giornalista Pino Allievi.

Orvieto (TR), 16 Ottobre. Crescono le iscrizioni e cresce anche l’attesa per la 51^ edizione della Cronoscalata della Castellana Orvieto. La competizione umbra che dal 25 al 27 ottobre sarà Finale Nazionale di Campionato Italiano Velocità Montagna ed offrirà un week end dall’intenso programma in completa interazione con la città famosa nel mondo e l’intero territorio. Dalla Presentazione dei piloti dinnanzi al celebre Duomo e la festa dedicata ai protagonisti al Palazzo del Capitano del Popolo, fino alle due salite di gara in live streaming e diretta su ACI Sport TV.

Mercoledì 23 ottobre il week end orvietano sarà presentato in Comune dalla Sindaca Roberta Tardani, i vertici dell’Associazione La Castellana Orvieto, il Direttore di Gara Internazionale Fabrizio Bernetti, con la partecipazione dell’esperto giornalista Pino Allievi.

Con lo svolgimento della 47^ Cividale Castelmonte e della 67^Monte Iblei, che hanno decretato rispettivamente i finalisti delle zone Nord e Sud, si sono delineate le classifiche e i nomi di cloro che hanno staccato il biglietto per la finale del Campionato Italiano Velocità Montagna. C’è inoltre chi prima di aderire ha voluto fare il test definitivo in gara e chi magari sta lavorando per regolare al meglio la vettura in vista dell’importante appuntamento. Di fatto sono giorni ad alta pressione quelli che ci separano dalla chiusura delle iscrizioni, fissata lunedì 21 e c’è da immaginare che i numeri aumenteranno fino all’ultimo minuto.

Si dovrà poi attendere l’approvazione dell’elenco da parte della federazione per conoscere i protagonisti dell’atteso e coinvolgente weekend che entrerà nel vivo venerdì 25 di buon mattino, con l’apertura alle ore 8.30 degli accrediti sportivi dei piloti e con le verifiche tecniche delle vetture fino alle 17.00.

In serata, con un programma ricco di sorprese, la prestigiosa presentazione dei finalisti e la premiazione dei protagonisti nel meraviglioso scenario di Piazza Duomo ed a conclusione della lunga giornata, piloti ed ospiti sono invitati ad una apericena presso il Palazzo del Capitano del Popolo, altra meraviglia della città umbra. Sabato i due turni di ricognizioni dalle 8.30, stesso orario per l’inizio delle due gare che domenica 27 ottobre, si potranno seguire in streaming sui canali dedicati e con continui collegamenti su Aci Sport Tv (228 Sky).

Com. Stam. + foto