Island Motorsport sulle strade del Rally Barocco Ibleo

Ragusa – Dopo ben 14 anni d’assenza, gli asfalti del Ragusano vedranno il ritorno del Rally del Barocco Ibleo. Un appuntamento agonistico, in programma il prossimo fine settimana, al quale sarà presente, altresì, la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) che, per l’occasione, schiererà due equipaggi più che rodati al via di un inedito confronto riservato alle auto storiche (in concomitanza alla tredicesima edizione dedicata alle vetture moderne).

Al rientro dopo oltre due mesi di stop, sarà della partita il sempre competitivo “GORDON” che condividerà con Eros Di Prima, “patron” del sodalizio siciliano, l’abitacolo della Ford Sierra Cosworth di 4° Raggruppamento. Medesima categoria per il vice-presidente della Island Fulvio Garajo, anch’egli in pausa dal Tindari Historic Rally del settembre scorso e nuovamente in lizza con la Renault 5 GT Turbo, nonché coadiuvato alle note dal fido Vincenzo Giambertoni.

La gara, che nel solco della tradizione riproporrà tratti del passato ma ben noti ad appassionati e addetti ai lavori, entrerà nel vivo nella mattinata di sabato 6 dicembre con lo shakedown seguito, nel pomeriggio, dalla disputa della classica “Lusia”. L’indomani, invece, il piatto forte con lo start di altre sei prove speciali per un totale (nella due giorni sportiva) di 55,8 chilometri di frazioni cronometrate. Tanto la cerimonia di partenza quanto quella d’arrivo saranno celebrate presso la suggestiva Piazza Libertà a Ragusa, cuore pulsante dell’intera kermesse.

