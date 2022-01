Isola delle Femmine, BCsicilia nel volume di Storia Militare per la promozione degli eventi sul Centenario della Grande Guerra

L’Associazione di Storia Militare Military Historical Center e il Coordinamento Albo D’Oro, in occasione del centenario del Milite Ignoto hanno curato l’edizione del libro dal titolo “Otto anni insieme 2014-2021”, che raccoglie tutte le iniziative di enti pubblici, associazioni e privati cittadini che hanno onorato la memoria dei caduti nella Grande Guerra 1914-1918.

BCsicilia Isola delle Femmine è l’unica Associazione della Sicilia ad aver ricevuto questo riconoscimento per gli eventi organizzati in occasione del centenario del primo conflitto mondiale.

Dalle borgate di Sferracavallo e Tommaso Natale e dai paesi di Isola delle Femmine e Capaci furono in molti a partire per il fronte e a non fare più ritorno a casa.

La sezione di BCsicilia di Isola delle Femmine, grazie alle ricerche di Agata Sandrone e Giancarlo Equizzi ha raccontato le storie dei soldati del territorio per non dimenticare il loro sacrificio. Una ricerca che non è si fermata alle testimonianze dei parenti e alla ricerca dei documenti, ma si è trasformato anche in un viaggio alla riscoperta della propria identità culturale e territoriale, per riaffermare il valore della pace e del dialogo come risoluzione di tutti i conflitti.

Durante gli anni l’Associazione ha realizzato progetti con le scuole di Sferracavallo e Tommaso Natale con l’intento di far riscoprire la memoria storica, in classe ed in famiglia, concludendo poi con spettacoli in cui i ragazzi portavano in mostra i loro lavori. Nel Centenario della Prima Guerra Mondiale, il Comune di Isola delle Femmine e BCsicilia hanno ricordato, con l’esposizione di cimeli, oggetti e foto d’epoca gli avvenimenti bellici vissuti dai soldati isolani. Inoltre l’iniziativa “Commemorare la guerra per celebrare la Pace” all’Istituto Biagio Siciliano di Capaci e l’Istituto Francesco Riso di Isola delle Femmine. In occasione delle celebrazioni del 4 Novembre 2018, la sede locale di BCsicilia di Isola delle Femmine ha onorato i figli di Isola morti durante il primo conflitto mondiale. Il 2 Giugno del 2020 ha consegnato le medaglie celebrative della Grande Guerra e il 4 novembre, giorno dell’armistizio, ha fatto memoria dei caduti per la Patria.

foto iniziativa di BCsicilia all’Istituto Biagio Siciliano di Capaci.

Com. Stam.