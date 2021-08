Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà martedì 17 agosto 2021 alle 21,30 in una delle strade più antiche di Isola delle Femmine, via Cutino, l’iniziativa “Le antiche tradizione del Ferragosto”.

La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, sede di Isola delle Femmine con il patrocino gratuito del Comune di Isola delle Femmine e con la collaborazione della Guardia Costiera Ausiliare Isola delle Femmine Protezione Civile, Marco Erta angurie e il panificio Geraci. Grazie all’impegno del Presidente di BCsicilia di Isola, Agata Sandrone, torna in vita un’antica tradizione, protrattasi fino agli anni ’60 del secolo scorso, secondo la quale il giorno del ferragosto ad Isola delle Femmine avveniva uno scambio di doni tra fidanzati: l’uomo regalava alla sua amata un gallo vivo adornato con un grande fiocco e la ragazza ricambiava con una grossa anguria. In questo modo nel giorno di festa si dava alle famiglie l’opportunità di stare insieme per trascorrere in allegria la giornata festiva. Nel dopoguerra qualche giorno prima del Ferragosto giungeva in paese, con il suo carretto colmo di grandi gabbie, il venditore di galletti. Tutti accorrevano e facevano la ressa per aggiudicarsi l’animale con le fattezze e il portamento più maschio, con la cresta assolutamente dritta e rigida. Nell’appuntamento in Via Cutino verranno esposte delle angurie scolpite da Francesco Bologna, mentre la presenza dei galletti sarà soltanto simbolica, affidata al panificio Geraci che preparerà una composizioni di pane a forma di galletto. Al termine è prevista una degustazione di anguria offerta da Marco Erta.

Il percorso sarà transennato per non creare assembramento attorno al tavolo. I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina.

Com. Stam.