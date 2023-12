Ispirare, muovere, guidare. Pubblicato il Bilancio di Sostenibilità FMI 2022

Roma. Un documento fondamentale per capire e approfondire la Federazione Motociclistica Italiana: la sua visione, le sue modalità di azione e le interazioni con gli stakeholder. Il Bilancio di Sostenibilità FMI 2022 è stato pubblicato oggi sul sito www.federmoto.it e distribuito in occasione del Consiglio Nazionale del CONI svoltosi in mattinata a Roma e a cui hanno partecipato, tra gli altri, il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, il Presidente del CONI Giovanni Malagò e il Presidente FMI Giovanni Copioli. Una dimostrazione di quanto la Federazione, anche con il contributo di questo strumento, abbia acquisito nel corso del tempo sempre più credibilità all’interno delle istituzioni sportive e non solo.

Il documento racconta lo sviluppo delle attività FMI e l’impegno che la stessa offre per l’attuazione dell’Agenda 2030 dell’ONU. Lo fa perseguendo i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che, istituiti nel 2015 dalle Nazioni Unite, rappresentano il punto di partenza per riconoscere il contributo dello sport alla sostenibilità. Inoltre è un punto di riferimento per quanto riguarda la rendicontazione economica, sociale e ambientale delle attività federali.

La FMI rendiconta le proprie attività da 18 anni, essendo così una delle Federazioni più longeve da questo punto di vista. Ispirare, muovere, guidare è il claim del Bilancio di Sostenibilità 2022 perché sono azioni che evocano il motociclismo e rappresentano il ruolo della Federazione oltre la competizione. Inoltre la FMI è un’organizzazione che accompagna e stimola i propri stakeholder attraverso azioni virtuose e volontà di incidere positivamente sul sistema.

Il Bilancio di Sostenibilità è suddiviso in sette sezioni: Introduzione, Identità e Governance, Performance Sociale, Performance Sportiva, Performance Economica, Performance Ambientale, Miglioramento Sostenibile. Di fondamentale importanza per la corretta interpretazione del documento è la Nota Metodologica.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “La pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità, che avviene ormai ininterrottamente da 18 anni, dimostra quanto la FMI sia trasparente e voglia mettere in atto iniziative sostenibili sotto ogni punto di vista: economico, ambientale e sociale. Ciò permette ai nostri stakeholder, ma anche ad appassionati e curiosi, di analizzare tutte le attività FMI e, di conseguenza, avere una conoscenza del motociclismo italiano, a livello sportivo e istituzionale. Oggi la FMI agisce con l’obiettivo di essere coerente agli Obiettivi di Sostenibilità; per farlo è necessario accrescere le competenze di ognuno e, proprio come farebbe uno sportivo, puntare a migliorarsi sempre di più”.

