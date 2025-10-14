Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, concorso per tecnologi Scadenza ravvicinata

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha pubblicato un bando di concorso per titoli ed esami per l’assunzione di 10 tecnologi.

E’ previsto l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato e pieno presso le sedi di Milano, Napoli, Palermo, Roma, Pisa, Catania. Per candidarsi, oltre ai requisiti di carattere generale prescritti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, è necessario avere i seguenti requisiti specifici:

diploma di laurea in una delle discipline indicate nel bando;

dottorato di ricerca relativo al profilo di riferimento specificato nell’avviso oppure esperienza pregressa per un triennio, dopo la laurea, presso Università, Centri di ricerca pubblici e privati o Imprese pubbliche e private.

Sono previste una prova scritta ed una prova orale. Il termine è fissato al 20 ottobre 2025. Clicca qui per consultare il bando e presentare la candidatura dal sito InPa

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani