L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: on line il bando di concorso per laureati che lavoreranno in Sicilia e nel Lazio come tecnologi da impiegare presso l’Osservatorio Nazionale Terremoti (ONT).

Sono previste assunzioni a tempo determinato (III livello retributivo).

L’INGV è un ente di ricerca italiano che si occupa dello studio dei fenomeni geofisici, vulcanologici e sismici. Istituito nel 1999, l’INGV è nato dalla fusione dell’Osservatorio Vesuviano di Napoli, l’ING di Roma, l’IIV di Catania, l’IGF di Palermo e l’IRRS di Milano.

Oltre ai requisti generici per prendere parte ai concorsi pubblici sono richiesti per i seguenti profili professionali:

2 posti per esperto in gestione tecnica e tecnologica di osservatori sottomarini (p.e. deposizione, recupero), in gestione tecnico scientifica di dati da sistemi in continuo e in scrittura di codici e di firmware a Palermo. Il titolo di studio necessario è il Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio.

1 posto per esperto in impiego di strumenti digitali per la comunicazione multimediale attraverso i social network; in disseminazione dell’informazione per l’integrazione tra ricerca, imprenditoria e istituzioni del territorio, presso la sezione di Palermo. E’ necessaripo avere il Diploma di Laurea in Scienze dell’educazione o Scienze della comunicazione o Pedagogia o Relazioni Pubbliche.

1 posto per esperto in progettazione, sviluppo e gestione di metodologie per l’archiviazione e distribuzione di dati e metadati di stazioni GNSS permanenti, presso la sezione ONT con sede a Roma. Ocorre avere conseguito il Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio.

1 posto per esperto in geochimica, operativa e sperimentale, dei fluidi di origine vulcanica e geotermica, presso la sezione di Roma 1, sede di Roma. Per partecipare bisogna avere il Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio.

1 posto per esperto in progettazione, sviluppo e implementazione di architetture hardware, database, procedure informatiche e servizi per stime di pericolosità e sistemi di allerta nel campo degli tsunami, presso la Sezione di Roma 1, sede di Roma. Titolo di studio: Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio.

1 posto per esperto in progettazione software engineering per il potenziamento dei servizi nell’ambito della costruzione dell’infrastruttura di ricerca europea EMSO, per la Sezione di Roma 2, sede di Roma. Bisogna essere in possesso del Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio.

1 posto per esperto in progettazione e implementazione di architetture hardware e procedure informatiche per l’acquisizione e l’utilizzo di dati satellitari per applicazioni vulcanologiche, con particolare riferimento alle nubi vulcaniche, presso la sezione ONT, sede di Roma. Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio.

1 posto per esperto in gestione di un servizio operativo di coordinamento in ambito di protezione civile europea, delle politiche di Disaster Risk Management, della policy di protezione civile in ambito europeo ed internazionale, presso la sezione ONT, sede di Roma. E’ necessario avere il Diploma di Laurea in Scienze politiche o Scienze Internazionali e Diplomatiche o Giurisprudenza.

Inoltre, i partecipanti devono avere svolto per almeno un triennio attività di ricerca, tecnologica e/o professionale presso Università o Enti o Organismi o Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, in uno degli ambiti elencati nel bando.

I candidati dovranno superare prova scritta, a contenuto teorico o teorico-pratico, in lingua italiana o inglese, consiste a scelta della Commissione esaminatrice, in quiz a risposta multipla e/o in domande a risposta sintetica e/o in una traccia per la stesura di un elaborato sintetico; prova orale: colloquio sulle materie della prova scritta, e accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante traduzione in italiano di un testo. Inoltre, sarà verificatala conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Il termine per inviare le domande di partecipazione è il 28 settembre 2021. Per saperne di più cliccare qui

Com. Stam./foto fonte Informa Giovani