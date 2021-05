Armando Algozzino (UILPA): “fondamentale l’assistenza della Polizia Penitenziaria”– Una giovanissima detenuta straniera, in stato di avanzata gravidanza e colta da doglie improvvise, ha dato alla luce una bambina presso l’Istituto Penitenziario Femminile per Minorenni di Pontremoli, in provincia di Massa : prima dell’arrivo dei sanitari, si è rivelato fondamentale l’apporto della Polizia Penitenziaria che ha assistito la donna durante il parto, avvenuto spontaneamente.

A darne notizia è Francesco Aufiero, segretario generale territoriale della UILPA Polizia Penitenziaria di Massa, che sottolinea la generosa abnegazione delle unità a lavoro nelle ore in cui si è verificato l’accaduto.

“L’aiuto materiale fornito dal personale in servizio – commenta Armando Algozzino, segretario nazionale della UILPA Polizia Penitenziaria – ha messo in luce, laddove ve ne fosse bisogno, che gli uomini e le donne del Corpo non si occupano solo di garantire ordine e sicurezza alla collettività”.

“La Polizia Penitenziaria – prosegue – non partecipa soltanto alle attività rieducative dei detenuti, ma si distingue in interventi di polizia giudiziaria e, come testimonia quanto accaduto nell’Istituto toscano, anche in situazioni di assoluta emergenza che, oltre ai nervi saldi e alla preparazione tecnica, richiedono spirito solidaristico e una vocazione umanitaria che rimane spesso nell’anonimato pur essendo ben presente nel personale”.

La giovane ristretta, dopo avere partorito, è stata condotta presso l’Ospedale di Massa per i controlli di rito e gli accertamenti necessari.

“Malgrado le difficoltà con la lingua italiana – spiega Francesco Aufiero – è stata la donna ad avvertire la Polizia Penitenziaria in servizio, peraltro in numero esiguo, chiedendo soccorso”.

Prontamente, i poliziotti hanno allertato la guardia medica e chiamato il 118 ma, prima dell’arrivo in Istituto, la ragazza aveva già partorito, qualche ora dopo la mezzanotte.

“Simili episodi – riflette Armando Algozzino commentando l’accaduto – succedono perchè ormai, nell’amministrazione penitenziaria, al contrario di quanto avveniva in passato, non esiste più alcun servizio sanitario continuativo e costante di guardia medica”.

“Una carenza che comporta gravi rischi – aggiunge – e che si è accentuata a seguito del passaggio di competenze alle ASL”.

In tal senso, quanto accaduto alla giovane mamma è emblematico dell’attuale situazione carceraria: fortunatamente, sia la detenuta straniera che la piccola stanno bene ma, come sottolinea il sindacato, “occorre dotare gli Istituti di un presidio sanitario fisso, che sia disponibile notte e giorno attraverso le turnazioni”.

“Anche quando – precisa il segretario nazionale – l’emergenza legata al Covid 19 sarà terminata”.

“Tutta la nostra ammirazione, dal profondo del cuore, ai poliziotti penitenziari dell’Istituto di Pontremoli – dichiara infine Armando Algozzino insieme a Francesco Aufiero – per essersi offerti nell’emergenza, pur non avendo alcuna competenza o conoscenza medica in materia”.

“La UILPA Polizia Penitenziaria – aggiungono i due esponenti sindacali – non può che esprimere il più vivo compiacimento per la nobile azione di soccorso alla giovane puerpera, in spregio al rischio legato a possibili problemi e complicanze durante le operazioni di parto”.

“Siamo orgogliosi del personale della Polizia Penitenziaria che si è distinto e ha dato il massimo ancora una volta in occasione di questo evento straordinario – concludono – e ora confidiamo in un giusto riconoscimento a ciascuno di loro da parte del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, a Roma”.

