Istituzione Bologna Musei | Percorsi nel tempo e nello spazio nei musei di Bologna | 24 dicembre 2021 – 13 gennaio 2022

Bologna, 23 dicembre 2021 – Le sedi espositive dell’Istituzione Bologna Musei saranno regolarmente aperte durante le festività natalizie 2021/2022, con aperture straordinarie anche nella giornata di Capodanno.

Tra visite guidate alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee, incontri, laboratori educativi e l’iniziativa “Sto al MAMbo per le Feste”, con le giornate d’arte dedicate a bambini e ragazzi durante le vacanze scolastiche, anche quest’anno saranno numerose e variegate le opportunità e le proposte offerte al pubblico che vorrà godersi momenti tra arte, storia e cultura.

Di seguito gli orari di apertura osservati nei giorni festivi nelle singole sedi e, in allegato, il comunicato stampa con tutte le attività e le mostre temporanee fruibili da venerdì 24 dicembre 2021 a giovedì 13 gennaio 2022.

Nei altri giorni compresi nello stesso periodo, i musei osservano i consueti orari di apertura, consultabili sul sito www.museibologna.it.

Orari di apertura giorni festivi e pre-festivi:

Venerdì 24 dicembre 2021

Museo Civico Archeologico (via dell’Archiginnasio 2) | ore 10-14

Museo Civico Medievale (via Manzoni 4) | ore 10-14

Collezioni Comunali d’Arte (Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6) | ore 10-14

Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini (Strada Maggiore 44) | ore 10-14

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e Museo Morandi (via Don Minzoni 14) | ore 10-14

Museo internazionale e biblioteca della musica (Strada Maggiore 34) | ore 10-14

Museo civico del Risorgimento (Piazza Carducci 5) | ore 10-14

Sabato 25 dicembre 2021

chiusura di tutte le sedi

Domenica 26 dicembre 2021

Museo Civico Archeologico (via dell’Archiginnasio 2) | ore 10-19

Museo Civico Medievale (via Manzoni 4) | ore 10-19

Collezioni Comunali d’Arte (Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6) | ore 10-18.30

Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini (Strada Maggiore 44) | ore 10-18.30

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e Museo Morandi (via Don Minzoni 14) | ore 10-19

Casa Morandi (via Fondazza 36) | ore 10-13 / 14-17

Museo per la Memoria di Ustica (via di Saliceto 3/22) | ore 10-18

Villa delle Rose (via Saragozza 228/230) | ore 11-17

Museo internazionale e biblioteca della musica (Strada Maggiore 34) | ore 10-19

Museo del Patrimonio Industriale (via della Beverara 123) | ore 10-18.30

Museo civico del Risorgimento (Piazza Carducci 5) | ore 10-14

Venerdì 31 dicembre 2021

Museo Civico Archeologico (via dell’Archiginnasio 2) | ore 10-14

Museo Civico Medievale (via Manzoni 4) | ore 10-14

Collezioni Comunali d’Arte (Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6) | ore 10-14

Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini (Strada Maggiore 44) | ore 10-14

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e Museo Morandi (via Don Minzoni 14) | ore 10-14

Museo internazionale e biblioteca della musica (Strada Maggiore 34) | ore 10-14

Museo civico del Risorgimento (Piazza Carducci 5) | ore 10-14

Sabato 1 gennaio 2022

Museo Civico Archeologico (via dell’Archiginnasio 2) | ore 12-19

Collezioni Comunali d’Arte (Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6) | ore 10-18.30

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e Museo Morandi (via Don Minzoni 14) | ore 10-19

Casa Morandi (via Fondazza 36) | ore 14-17

Museo per la Memoria di Ustica (via di Saliceto 3/22) | ore 10-18

Villa delle Rose (via Saragozza 228/230) | ore 14-18

Giovedì 6 gennaio 2022

Museo Civico Archeologico (via dell’Archiginnasio 2) | ore 10-19

Museo Civico Medievale (via Manzoni 4) | ore 10-19

Collezioni Comunali d’Arte (Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6) | ore 10-18.30

Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini (Strada Maggiore 44) | ore 10-18.30

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e Museo Morandi (via Don Minzoni 14) | ore 10-19

Museo internazionale e biblioteca della musica (Strada Maggiore 34) | ore 10-19

Museo del Patrimonio Industriale (via della Beverara 123) | ore 10-18.30

Museo civico del Risorgimento (Piazza Carducci 5) | ore 10-14

Com. Stam.