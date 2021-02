Bologna, 1 febbraio 2021 – L’auspicato miglioramento della situazione emergenziale è arrivato e con esso il passaggio dell’Emilia-Romagna in zona gialla: le porte dei musei possono nuovamente aprire al pubblico e l’Istituzione Bologna Musei è pronta a farlo da martedì 2 febbraio 2021.

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio scorso e fino al permanere della Regione Emilia-Romagna in zona gialla (salvo ulteriori disposizioni governative), le sedi dell’Istituzione riapriranno in sicurezza secondo giorni e orari differenziati, con esclusione del sabato, della domenica e dei festivi. Il Consiglio d’Amministrazione ha infatti approvato un nuovo schema orario che prevede il concentrarsi delle ore di apertura nei giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì, per un totale complessivo di 208 ore alla settimana.

Per favorire l’accesso del pubblico, nel rispetto dei contingentamenti dettati dall’emergenza sanitaria, diverse sedi come MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Museo Morandi, Casa Morandi, Museo per la Memoria di Ustica, Museo Civico Archeologico, Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d’Arte, Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini hanno previsto una o più giornate di apertura prolungata fino alle ore 19, in modo da poter accogliere i visitatori al termine della giornata lavorativa.

Rimangono confermate tutte le misure di sicurezza già adottate dall’Istituzione tra maggio e ottobre 2020: acquisto on line dei biglietti, ingresso per slot numerici in base alla capienza degli spazi, misurazione della temperatura con termoscanner, distanziamento interpersonale, obbligo di mascherina, disponibilità di gel igienizzanti.

Di seguito il dettaglio degli orari, museo per museo:

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e Museo Morandi

via Don Minzoni 14

tel. 051 6496611

aperto: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, ore 14-19

chiuso: sabato, domenica, lunedì e festivi

Casa Morandi

via Fondazza 36

aperto: giovedì e venerdì ore 14-19

chiuso: sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì e festivi

Museo per la Memoria di Ustica

via di Saliceto 3/22

tel. 051 377680

aperto: giovedì e venerdì ore 14-19

chiuso: sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì e festivi

Villa delle Rose

via Saragozza 228/23

tel. 051 436818 – 6496611

aperto: in occasione di eventi espositivi

Museo Civico Archeologico

via dell’Archiginnasio 2

tel. 051 2757211

aperto: lunedì e mercoledì ore 10-14; giovedì ore 14-19; venerdì ore 10-19

chiuso: sabato, domenica, martedì e festivi

Museo Civico Medievale

via Manzoni 4

tel. 051 2193916 – 2193930

aperto: martedì, mercoledì, giovedì ore 10-18.30; venerdì ore 10-19

chiuso: sabato, domenica, lunedì e festivi

Collezioni Comunali d’Arte

Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6

tel. 051 2193998

aperto: martedì, mercoledì, giovedì ore 10-18.30; venerdì ore 10-19

chiuso: sabato, domenica, lunedì e festivi

Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini

Strada Maggiore 44

tel. 051 236708

aperto: martedì, mercoledì, giovedì ore 9-14; venerdì ore 10-19

chiuso: sabato, domenica, lunedì e festivi

Museo del Tessuto e della Tappezzeria “Vittorio Zironi”

via di Casaglia 3

tel. 051 2194528 – 2193916 (biglietteria Museo Civico Medievale)

accesso momentaneamente sospeso per previsione di manutenzioni straordinarie

Museo internazionale e biblioteca della musica

Strada Maggiore 34

tel. 051 2757711

aperto: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 11-13.30 e 14.30-18.30

chiuso: sabato, domenica, lunedì e festivi

Museo del Patrimonio Industriale

via della Beverara 123

tel. 051 6356611

aperto: lunedì, venerdì ore 10-18.00

chiuso: sabato, domenica, martedì, mercoledì, giovedì e festivi

Museo civico del Risorgimento

Piazza Carducci 5

tel. 051 347592

aperto: martedì, giovedì ore 14-18; venerdì ore 10-14

chiuso: sabato, domenica, lunedì, mercoledì e festivi

Istituzione Bologna Musei

www.museibologna.it

Instagram: @bolognamusei

Com. Stam.