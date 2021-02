Procedura selettiva pubblica, per Titoli ed Esami, per la stipula di n. 6 contratti di Formazione e Lavoro della durata di un anno per la categoria C1 – profilo professionale “Istruttore di Polizia Municipale” presso il Comune di Trapani, per prestazioni che prevedono l’organizzazione del lavoro su fasce orarie antimeridiane, pomeridiane, serali, notturne e festive con impiego in turni, secondo l’articolazione prevista dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Trapani -Proroga dei termini di presentazione delle domande.

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie speciale concorsi n. 2 del 26/02/2021- è stato pubblicato l’estratto dell’avviso di rettifica del bando di concorso relativo alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la stipula di n. 6 contratti di Formazione e Lavoro della durata di un anno per la categoria C1 – profilo professionale “Istruttore di Polizia Municipale” presso il Comune di Trapani, per prestazioni che prevedono l’organizzazione del lavoro su fasce orarie antimeridiane, pomeridiane, serali, notturne e festive con impiego in turni, secondo l’articolazione prevista dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Trapani, approvato con determina dirigenziale n. 76 del 19.01.2021.

In pari data si è provveduto a pubblicare sia all’Albo Pretorio on line del Comune di Trapani che sulla Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso l’avviso rettificato.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dal 26/02/2021 e dovranno pervenire al Comune di Trapani entro il termine perentorio del 28/03/2021 che, coincidendo con un giorno festivo, si intende automaticamente prorogato al 29/03/2021.

