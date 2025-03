Istruttori/trici di vigilanza. 30 posti in Toscana Scadenza ravvicinata

Il Comune di San Vincenzo, insieme ad altri Comuni del territorio toscano, ha indetto un concorso per la selezione di 30 istruttori/trici di vigilanza, con profilo

Agente di Polizia Municipale, che presteranno servizio presso i Comuni di San Vincenzo, Campiglia Marittima, Piombino, Suvereto, Castagneto Carducci e Bibbona

I posti saranno assegnati nel seguente modo:

4 posti per il Comune di Campiglia Marittima;

8 posti per il Comune di Piombino;

8 posti per il Comune di San Vincenzo;

1 posto per il Comune di Suvereto;

4 posti per il Comune di Bibbona;

5 posti per il Comune di Castagneto Carducci.

Possono partecipare al concorso, le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, e di requisiti specifici come il diploma di scuola secondaria di secondo grado e la patente di guida, in particolare: Comune di San Vincenzo, patente categoria A2 e B o superiori; per gli altri Enti aderenti, patente categoria B o superiori.

La selezione prevede una sola prova a contenuto teorico pratico mirata ad accertare il possesso delle competenze richieste per l’incarico. Il termine per inviare la propria candidatura è il 1° aprile 2025. Clicca qui per inviare la domanda di partecipazione attraverso il sito InPa.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani