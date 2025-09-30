Istruttori/trici educativə scuola dell’infanzia a Trieste Scadenza ravvicinata  

E’ on line il bando del concorso pubblico per esami del Comune di Trieste finalizzato alla copertura di 16 posti a tempo indeterminato part time verticale su base annuale per 11 mesi lavorativi nel profilo di Istruttore Educativo (Sostegno nelle Scuole dell’Infanzia).
Per candidarsi, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare alle selezioni pubbliche, è necessario avere i seguenti requisiti specifici:
- diploma di laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo Scuola dell’Infanzia (titolo abilitante all’insegnamento) o in alternativa diploma di laurea in Scienze della formazione primaria, diploma Magistrale, diploma triennale di Scuola Magistrale, diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, diploma Magistrale sperimentale, anche a indirizzo linguistico;
- possesso del titolo di specializzazione o iscrizione al percorso di specializzazione.
Ai fini della selezione sono previste una prova scritta ed una prova orale. Il termine per inviare le domande di partecipazione è il 9 ottobre 2025. Clicca qui per consultare il bando ed inviare la domanda di partecipazione dal sito InPa.
Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani