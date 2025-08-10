Italia del Para-Trap sfolgorante al Gran Prix di Brno I paratleti del Dt Barberini dominano la competizione internazionale nella Repubblica Ceca con cinque ori, sei argenti ed un bronzo

Brno (CZE) Si sono concluse sabato 10 agosto le competizioni dell’edizione 2025 del Grand Prix internazionale di Para-Trap della Repubblica Ceca.

I paratleti del Direttore Tecnico Benedetto Barberini si sono messi in primo piano: il primato del medagliere è infatti tutto italiano con 4 ori, 5 argenti ed un bronzo, quest’ultimo conquistato da Andrea Zuin al suo debutto in azzurro in una trasferta internazionale. Il risultato molto positivo è un incoraggiamento per il prossimo appuntamento internazionale: il Campionato del Mondo WSPS che si terrà dal 30 settembre all’8 ottobre proprio sulle pedane dello stesso Olympic Shotgun Skeet and Trap Brno Shooting Range. Cominciando con la Categoria Open, il primo ed il terzo gradino del podio sono stati occupati dagli azzurri Raffaele Talamo di Roma (PT2) con 115/125 e Andrea Zuin di Lusia (RO) che ha totalizzato 110/125. In seconda posizione il francese Jean-Claude Evesque con 111/125 Sul gradino più alto del podio della qualifica PT2 (atleti con disabilità agli arti inferiori) è salito Alessandro Spagnoli di Carrara (MS) con 111/125 in qualificazione e un eccellente 48/50 in finale. Dietro di lui Antonino Ventre di Rosarno (RC) medaglia d’argento con il miglior punteggio di qualificazione, 119/125 e poi secondo con 44/50. Terzo classificato Miroslav Lidinsky (CZE) con 113/125+4 e 36/40. Nella qualifica PT3 (atleti con disabilità agli arti superiori) Mirko Cafaggi di Faenza (RA), qualificato tra i primi sei con 115/125, ha superato tutte le eliminatorie della finale fino ad arrivare al duello per l’oro contro il turco Muaz Erdem Madran. Il 36/50 realizzato dall’emiliano-romagnolo contro il 40/50 di Madran gli ha poi consegnato l’argento. Di bronzo Jean-Michel Brune (FRA) con 31/40. Grandi successi anche dalla gara a squadre, squadre miste e super miste (formazioni con tre elementi provenienti da tre diverse classificazioni funzionali). Tra le squadre PT1 Davide Fedrigucci di Urbino (PU), Emilio Poli di Gavardo (BS) e Fabrizio Menia di Forgaria nel Friuli (UD) si sono imposti sul team dei padroni di casa della Repubblica Ceca 296/375 a 289 meritandosi la medaglia del metallo più prezioso. In PT2 Antonino Ventre, Giulia Vernata di Magione (PG) e Saverio Cuciti di Forte dei Marmi (LU) hanno ottenuto l’argento con 309/375, lasciandosi alle spalle la squadra della Repubblica Ceca (305/375). Meglio dei nostri solo i francesi con 331/375. In PT3 Mirko Cafaggi, Calogero Sansone di Casanova Lerrone (SV) e Riccardo Collodet di Carrara (MS) non hanno lasciato spazio di manovra agli avversari, mettendo nel forziere un nuovo oro con 333/375. Secondi e terzi gli atleti della Repubblica Ceca con 311/375 e 222/375. Nelle gare di Mixed Team la coppia Vernata-Ventre si è classificata in seconda posizione con 214/250: primi i francesi Hella Lajili e Jean-Michel Brune con 223/250. Medaglia di bronzo per i tedeschi Jennifer Kelle e Wolfgang Hirschauer con 213/250. Nel Super Mix gli Azzurri Davide Fedrigucci, Antonino Ventre e Calogero Sansone si sono meritati l’argento con 332/375 piazzandosi tra il team francese, primi con 336/375, ed il team internazionale formato dai finlandesi Juha Myllymäki e Vesa Järvinen e dal lussemburghese Steve Nothum, terzi con 327/375.

LA SQUADRA AZZURRA DI PARA-TRAP

PT1: Davide Fedrigucci di Urbino (PU); Fabrizio Menia di Forgaria nel Friuli (UD); Emilio Poli di Gavardo (BS).

PT2: Saverio Cuciti di Forte dei Marmi (LU); Antonino Ventre di Rosarno (RC); Giulia Vernata di Magione (PG); Andrea Zuin di Lusia (RO).

PT3: Mirko Cafaggi di Faenza (RA); Riccardo Collodet di Carrara (MS); Calogero Sansone di Casanova Lerrone (SV).

Direttore Tecnico: Benedetto Barberini.

Tecnico Federale: Riccardo Rossi

Com. Stam. + foto

Podio PT2 con Alessandro Spagnoli e Antonino Ventre