34° Memorial Vladimir Pochivalov Italia d’oro e di bronzo al Gran Premio in Kazakistan Fiammetta Rossi vince al femminile, Luca Miotto terzo al maschile

Shymkent (KAZ) – Termina con due medaglie per l’Italia l’edizione 2025 del Gran Premio Internazionale intitolato alla memoria del generale “Vladimir Pochivalov”, svoltosi sulle pedane dello Shymkent Shooting Plaza, situato nell’omonima cittadina nel sud del Kazakistan.

Il migliore tra i due risultati lo ha avuto Fiammetta Rossi di Foligno (PG), dapprima terza in qualificazione con 106/125+1 dietro le kazake Anastasia Prilepina, 106/125+2, ed Eleonora Ibragimova, 107/125. In finale l’azzurra ha saputo sin da subito prendere il comando, meritandosi i massimi onori con 44/50, staccando di 9 punti la Ibragimova, medaglia d’argento con 35/50. Terza classificata Aizhan Dosmagambetova (KAZ), medaglia di bronzo con 29/50. Fuori dal podio Marialucia Palmitessa di Monopoli (BA) quinta con 19/30, posizione che ha mantenuto invariata dopo aver concluso con 101/125 la qualificazione.

Al maschile Luca Miotto di Ciliverghe (BS), primo in qualificazione con 114/125, ha conquistato il terzo posto e la relativa medaglia, uscendo dalle pedane di finale con 31/40. Il duello per l’oro si è svolto tra Egemkul Shyngys (KAZ) e Maksim Bedarev (KAZ), vinto poi dal primo con 40/50 a 39/50. Ai piedi del podio Diego Valeri di Artena (RM), secondo in qualificazione con 113/125, poi quarto con 21/35.

“Faccio i miei complimenti a Fiammetta (Rossi, ndr) per la vittoria ed a Luca (Miotto, ndr) per la medaglia di bronzo, ma anche a Marialucia (Palmitessa, ndr) e Diego (Valeri, ndr) per la qualificazione in finale – ha commentato il Direttore Tecnico Marco Conti che ha seguito le gesta dei suoi atleti dall’Italia – Questi Gran Premio Internazionali hanno un grande valore esperienziale. Misurarsi con atleti di altre nazioni e con impianti diversi fornisce ai nostri atleti gli strumenti per poter crescere a livello agonistico. Per questo ci tengo a ringraziare la Federazione e il Presidente Rossi che ci danno la possibilità di partecipare e rappresentare il nostro Paese”.

RISULTATI

Men: 1° Egemkul Shyngys (KAZ) 106/125 – 40/50; 2° Maksim Bedarev (KAZ) 109/125 – 39/50 3° Luca Miotto (ITA) 114/125 – 31/40; 4° Diego Valeri (ITA) 113/125 – 21/35;

Ladies: 1ª Fiammetta Rossi (ITA) 106/125+1 44/50; 2ª Eleonora Ibragimova (KAZ) 107/125 – 35/50; 3ª Aizhan Dosmagambetova (KAZ) 100/125 – 29/40; 5ª Marialucia Palmitessa 101/125 – 19/30

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM); Luca Miotto (Carabinieri) di Ciliverghe; (BS);

Ladies: Marialucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG).

Com. Stam. + foto FITAV