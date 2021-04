Petrucci: “Condividiamo i valori per la promozione di un grande evento” Sarapuu: “Felici di lavorare al fianco dei nostri amici italiani”

Italia ed Estonia insieme a Milano. La Federazione Italiana Pallacanestro e la Federazione Estone di basket (Eesti Korvpalliliit) hanno presentato alla FIBA l’accordo raggiunto per la partnership nella prima fase dell’EuroBasket 2022.

Sarà quindi l’Estonia la squadra che giocherà nel girone del Mediolanum Forum di Milano, organizzato dalla FIP in collaborazione con il proprio advisor commerciale Master Group Sport dal 1° al 9 settembre 2022.

La partnership consentirà alle due Federazioni di lavorare insieme per la promozione del girone di Milano, unendo competenze e risorse al fine di raggiungere l’obiettivo di creare un evento di altissimo livello per tutti gli spettatori.

Queste le parole del presidente FIP Giovanni Petrucci: “Passione, vitalità e organizzazione. Sono solo alcuni dei punti di forza di una Federazione, quella estone, che negli ultimi anni è cresciuta molto in campo e fuori. Nelle nostre due trasferte in Estonia, a febbraio 2020 e nella “bolla” del novembre scorso, abbiamo potuto saggiare non solo il grande entusiasmo degli estoni per il basket ma anche e soprattutto il desiderio di migliorare insieme ad una squadra che sul parquet si è fatta valere conquistando un posto al prossimo EuroBasket. Mi auguro di rivedere a Milano il calore e la sportività dei tantissimi tifosi che hanno riempito le tribune del palazzetto di Tallinn”.

Queste le parole del presidente della EKL Priit Sarapuu: “Siamo davvero onorati di essere stati invitati da uno dei più grandi Paesi di basket al mondo. La partnership tra Italia ed Estonia offre ad entrambi ulteriori opportunità per ottenere di più da EuroBasket 2022. Siamo felici di poter lavorare al fianco dei nostri amici italiani per rendere il prossimo europeo una celebrazione di basket indimenticabile per tutti: fan, atleti, partner e organizzatori”.

In comune, Italia e Estonia hanno ben 100 anni di storia. I baltici hanno festeggiato la ricorrenza nel 2020 mentre il 2021 è l’anno del Centenario della FIP. Il primo incrocio tra le due Nazionali avvenne all’Europeo del 1937 in Lituania. Da allora in totale 6 confronti, gli ultimi due dei quali durante i recenti EuroBasket 2022 Qualifiers.

Lo scorso 19 marzo altri due Paesi ospitanti la Prima Fase di EuroBasket 2022 avevano comunicato le loro partnership. La Germania ha stretto un accordo con la Lituania, mentre la Repubblica Ceca ha fatto lo stesso con la Polonia e la Georgia con la Turchia.

Il sorteggio per i gironi di EuroBasket 2022 si terrà giovedì 29 aprile a Berlino, sede delle fasi finali, alle ore 13.00 in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook FIBA.

Itaalia ja Eesti on EuroBasket 2022 partnerid

Petrucci: „Me jagame kogemusi suure sündmuse reklaamimiseks“

Sarapuu: „Meil on au teha koostööd Itaaliaga“

Itaalia Korvpalliliit ja Eesti Korvpalliliit esitasid FIBA-le EuroBasket 2022 partnerluslepingu, mille kohaselt mängib Eesti rahvusmeeskond EM-i alagrupifaasi Milanos, Mediolanum Foorumi spordiareenil (1. kuni 9. septembrini 2022).

Partnerlus võimaldab kahel alaliidul teha tihedat koostööd ja jagada teadmisi, et reklaamida Milano alagrupiturniiri ja luua tipptasemel spordiüritus kõigile vaatajatele.

Itaalia Korvpalliliidu president Giovanni Petrucci: „Kirg, elujõulisus ja organiseeritus on vaid mõned Eesti Korvpalliliidu tugevustest, mis on viimastel aastatel kasvanud nii väljakul kui selle kõrval. Meie koondise kahel reisil Eestisse, nii 2020. aasta veebruaris kui novembris toimunud mullis, oleme lisaks Eesti inimeste suurele kirele korvpalli vastu näinud ka nende soovi areneda rahvuskoondise tasemel. See on võimaldanud neil taas jõuda Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Loodan Milanos näha samasugust soojust ja kirge spordi vastu, mida nägime koos Eesti fännidega Tallinnas“.

Eesti Korvpalliliidu president Priit Sarapuu: „Meil on tõeline au olla kaasatud ühe suurima korvpalliriigi poolt. Itaalia ja Eesti partnerlus annab mõlemale osapoolele võimaluse EuroBasket 2022 suurturniirist rohkem kasu saada. Meil on suur rõõm teha koostööd Itaalia sõpradega, et üheskoos luua unustamatu korvpallipidu nii fännide, sportlaste, koostööpartnerite kui korraldajate jaoks“.

Korvpall on sajandivanune nii Eestis kui Itaalias. Kui Eesti korvpall tähistas oma suurt juubelit möödunud aastal, siis 2021. aastal tähistatakse Itaalia alaliidu sajandat sünnipäeva.

Kahe rahvuskoondise esimene omavaheline mäng toimus 1937. aastal Leedus peetud Euroopa meistrivõistlustel. Sellest ajast alates on kokku mängitud 6 kohtumist. Kaks viimast neist EuroBasket 2022 kvalifikatsiooniturniiri raames.

Kaks teist korraldajariiki teatasid oma partnerlusest 19. märtsil, kui Saksamaa jõudis kokkuleppele Leeduga ja Tšehhi teatas koostööst Poolaga.

EuroBasket 2022 loosimine toimub neljapäeval, 29. aprillil Berliinis, kus toimub ka suurvõistluste otsustav faas. Loosimine algab kell 13:00 ning seda näeb otseülekandes FIBA Youtube`i ja Facebook`i vahendusel.

