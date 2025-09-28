Italia in pole al Supermoto delle Nazioni 2025

Vysoke Myto. Nel sabato di qualifica, la Maglia Azzurra ha brillato conquistando la pole position con la Nazionale maggiore e la terza posizione con la Junior.

La giornata di qualifiche a Vysoké Myto, in Repubblica Ceca, ha regalato entusiasmo e fiducia alla Maglia Azzurra: la pole position conquistata dalla squadra maggiore e il terzo posto della formazione Junior motivano i piloti in vista delle gare decisive di domani.

SMoN – Gruppo 1

Ad aprire la giornata è stato Fabrizio Bartolini: partito dalla sesta casella, ha trovato subito un buon ritmo. Dopo pochi giri è risalito in quinta posizione, poi ha messo nel mirino il quarto e lo ha superato, chiudendo così in quarta posizione sotto la bandiera a scacchi.

SMoN – Gruppo 2

Nel secondo gruppo è sceso in pista Luca D’Addato, autore di una gara impeccabile: ha preso il comando al primo giro e lo ha mantenuto fino al traguardo. La sua prima posizione ha portato punti importanti per la classifica.

SMoN – Gruppo 3

L’ultima manche ha visto protagonista Elia Sammartin: partito in pole, ha guidato la gara per sette giri prima di essere superato dall’austriaco Lukas Hollbacher. Sammartin ha comunque chiuso in una solida seconda posizione, contribuendo all’ottimo risultato complessivo.

Grazie a queste prestazioni, l’Italia scatterà domani davanti a tutti, con Austria e Germania a inseguire. Il quarto posto di Bartolini è stato lo scarto di giornata.

SMoN – Junior

Buona anche la qualifica dell’Italia Junior, che partirà dalla terza casella dietro a Francia e Germania. Sfortuna per Riccardo Andreotti, costretto al ritiro nella sua manche a causa di una caduta: sarà lui lo scarto di giornata. Risultati positivi per Mattia Rato, secondo nella sua manche, e Matteo Andreotti, che ha chiuso in undicesima posizione.

Massimo Beltrami, Commissario Tecnico FMI: “Quella di oggi è stata una qualifica che ci fa ben sperare per domani. I ragazzi hanno dimostrato grinta, determinazione e un forte spirito di squadra, lavorando insieme per portare a casa un risultato di grande valore. La pole position della formazione maggiore e il terzo posto della Junior confermano la nostra competitività e quanto siamo pronti alla sfida. Sono certo che domani tutti daranno il massimo in gara, uniti e motivati, per difendere questi risultati e portare l’Italia nelle posizioni che contano”.

Le tre gare di domenica del Supermoto delle Nazioni sono in programma alle 13.00, 14.40 e 16.20.

