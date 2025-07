Italia leader continentale strada agli Europei di Pattinaggio Corsa

In Germania Senior e Junior azzurri dominano nella velocità. Anche nel fondo titoli e medaglie. È un’Italia che vola sull’asfalto tedesco delle competizioni su strada e sui 200 metri dello skate park di Gross Gerau.

Ai Campionati Europei di Pattinaggio Corsa 2025 gli Azzurri del CT Massimiliano Presti, dopo la prima parte dedicata alle prove su pista, chiudono le gare su strada dominando le sprint e confermandosi i più veloci a livello continentale. Portiamo a casa ori e titoli pesantissimi anche nel fondo. Tra le medaglie centrate spiccano gli ori nelle due prove lunghe a punti senior donne e uomini.

Nella manifestazione andata in scena in Germania, nel capoluogo meridionale dell’Assia dal 6 al 13 luglio, l’Italia riesce a centrare 24 ori, 18 argenti e 17 bronzi, distribuiti tra le prove su pista e su strada. Bellissima la medaglia d’argento finale conquistata da Giulia Presti nella gara conclusiva di ieri, la spettacolare Maratona di 42 km su tracciato cittadino, che ha mandato in archivio gli Europei 2025. Evento che ha ribadito come l’Italia sia tra le migliori realtà del panorama mondiale, con un mix eccezionale di giovanissimi talenti tra Junior e Allievi e di atleti già affermati, tra i più forti Senior a livello internazionale.

I nostri Senior dominano le prove su strada. Gli Junior azzurri sono i migliori sia nelle gare su pista che su strada, con titoli continentali conquistati nella velocità e nel fondo. Tante e interessanti sorprese tra gli Allievi.

Ed è proprio nelle gare su strada, in scena dal 10 al 13 di luglio, che i riflettori sono puntati sui velocisti azzurri. È Vincenzo Maiorca il nuovo campione europeo senior dei 100 metri in linea. Nella prova di sabato 12 luglio, l’atleta siciliano centra il titolo, in un’epica finale chiusa con l’oro e con il tempo di 09.671, davanti al campione mondiale, lo spagnolo Jhoan Guzman. Una vittoria che fa la storia della gara sprint e conferma come la direzione presa dalla Nazionale sia quella giusta, con un Maiorca sempre più leader e a suo agio quando si parla di velocità pura. Bronzo che va ad Alessio Piergigli che prevale sul tedesco Taimo Ohme, nella sfida per il terzo gradino del podio. Nella 100 m senior femminile bronzo per l’azzurra Alice Sorcionovo, nella finale vinta dalla francese Loubna Benkanoun.

100 m junior a tinte tricolore sia nella gara maschile che femminile. Tra le donne è ancora una volta Sofia Paola Chiumiento l’oro continentale. L’atleta della Mens Sana Siena in grandissima forma in questi Europei tedeschi. Bronzo per Asia Negri. Tra gli uomini è una faccenda a due la finale per il titolo. A spuntarla è Cristian Scassellati, nuovo campione junior. Argento per Guglielmo Lorenzoni. Junior azzurri in rampa di lancio per i prossimi anni e attualmente, con Chiumiento, Scassellati e Lorenzoni, a rappresentare i tre più forti velocisti della loro categoria, non solo in ambito europeo.

Ma è un’Italia che in terra tedesca va fortissimo e porta a casa titoli anche nel fondo. Sull’asfalto del circuito di Gross Gerau sono i nostri Senior a dominare le due lunghe a punti e a mettersi dietro avversari del calibro di Francia, Spagna, Olanda, Portogallo, Germania. Rimarrà nella storia e negli occhi di molti e per molto tempo la storica impresa del nostro azzurro Daniel Niero che conquista l’oro della 10000 m punti Senior maschile su strada. Una gara dai ritmi infernali sin dalle prime battute che ci “regala” l’oro continentale, grazie a un grandissimo gioco di squadra dei nostri, finalizzato dall’atleta dell’Aeronautica Militare, con il supporto degli altri due italiani in gara, Giuseppe Bramante e Alessio Clementoni. Una tattica quella dei nostri, studiata dallo staff tecnico azzurro, andata in porto alla perfezione. Giuseppe e Alessio a tenere alto il ritmo nella prima parte e Niero a venir fuori nella seconda metà, per un titolo che acquisisce ancor più importanza perché arriva nel fondo, al cospetto e battendo gli specialisti della disciplina.

Ma non finisce qui. Anche la 10000 m punti Senior Donne ci vede sul gradino più alto del podio con Giulia Presti. E anche in questa circostanza arriva il supporto fondamentale delle due compagne di squadra, Irene Paganelli e Edda Paluzzi, che spingono a tutta nei primi giri. Giulia Presti che da metà della lunga a punti prende in mano la situazione e, con grande intelligenza e maturità, centra un oro pesantissimo e importantissimo per la nostra Nazionale, davanti a Spagna e Olanda.

Medaglie e titoli Senior su strada che non finiscono qui per i nostri colori. Il giro Senior Donne porta l’oro di Alice Sorcionovo e l’argento della pescarese Asja Varani. Quando si parla di velocità si parla di Vincenzo Maiorca che centra il titolo europeo anche sul giro maschile, mettendosialle spalleancora una voltail campione spagnolo Jhoan Guzman e il tedesco Simon Albrecht.

Junior in evidenza come in tutte le giornate e anche in quelle di giovedì 10 e venerdì 11 luglio, quando ad essere protagonisti sono: Giorgio Ghisio Erba che centra il titolo continentale nella 15Km a eliminazione e nella 10000 a punti, Asia Negri, oro nel giro Junior donne, Guglielmo Lorenzoni sul gradino più alto del podio nel giro junior uomini, con il compagno e amico, Cristian Scassellati medaglia d’argento. Protagonisti delle due giornate anche Sofia Paola Chiumiento con l’argento nel giro femminile, Gioele Citterio, bronzo nella 15000 a eliminazione e Martina Castorina, argentonei 10000 m punti donne.

Bellissime e incoraggianti le prove dei nostri Allievi in questi Campionati di Germania. Tra queste le gare di Vittoria Andreetta, oro nella 100 m, Giulia Marelli che conquista il titolo nel giro donne, Daniele Pennavaria, campione europeo allievi nella 5000 m a punti uomini.

Europei 2025 chiusi nel migliore dei modi con la Maratona di 42 km su percorso cittadino. Una gara che ci vedeva fuori dal podio oramai da diversi anni e che a Gross Gerau permette agli Azzurri di centrare una stupenda medaglia d’argento, quella conquistata da Giulia Presti nella prova femminile di questa mattina. Una medaglia che ribadisce ulteriormente i progressi fatti dalla Nazionale nelle gare di fondo. Ulteriore conferma arriva dalla 42 km maschile, vinta dal belga Jason Suttels, che chiudiamo con Alessio Clementoni in sesta posizione, migliore dei nostri.

Da rimarcare, tra le tante medaglie conquistate dagli azzurri nelle gare su pista, l’oro della staffetta senior uomini che ci porta nuovamente sul tetto d’Europa. Duccio Marsili, Giuseppe Bramante, Vincenzo Maiorca e Daniel Niero confermano il titolo dello scorso anno. Gli italiani dominano dall’inizio fino agli ultimi metri la 3000 metri a squadre, una delle gare più emozionanti degli Europei, chiudendo davanti a Francia e Germania.

“Positivo il bilancio del commissario tecnico Massimiliano Presti: “Abbiamo messo in mostra tanti giovani talenti sia tra gli Junior che tra gli Allievi. Il nostro obiettivo primario è quello di allargare la rosa dei nostri atleti e cercare di portare i più giovani a livello dei Senior. Siamo a buon punto del percorso, ma dobbiamo continuare a crescere e lavorare in questa direzione. I complimenti vanno fatti poi anche ai Senior – ha sottolineato il CT – per il grande lavoro di squadra fatto e per l’aiuto che tutti hanno dato al proprio compagno. I risultati parlano chiaro in particolare nella strada”.

Gare su Strada

Medaglie 7^ Giornata – 13-07-2025

Maratona Donne

Argento – Giulia Presti

Medaglie 6^ giornata -12-07-2025

100 m Senior Uomini

Oro – Vincenzo Maiorca

Bronzo – Alessio Piergigli

100 m Senior Donne

Bronzo – Alice Sorcionovo

100 m Junior Donne

Oro – Sofia Paola Chiumiento

Bronzo – Asia Negri

100 m Junior Uomini

Oro – Cristian Scassellati

Argento – Guglielmo Lorenzoni

100 m Allievi Donne

Oro – Vittoria Andreetta

Medaglie 5^ Giornata -11-07-25

10000 m punti Senior Uomini

Oro – Daniel Niero

10000 m punti Senior Donne

Oro – Giulia Presti

15000 m eliminazione Junior Uomini

Oro – Giorgio Ghisio Erba

Bronzo – Gioele Citterio

8000 m eliminazione Allievi Uomini

Argento – Daniele Pennavaria

15000 m eliminazione Junior Donne

Bronzo – Martina Castorina

Medaglie 4 ^ giornata Strada – 10/07/25

1 Giro Senior Donne

Oro – Alice Sorcionovo

Argento – Asja Varani

1 Giro Senior Uomini

Oro – Vincenzo Maiorca

1 Giro junior Donne

Oro – Asia Negri

Argento – Sofia Paola Chiumiento

1 Giro Junior Uomini

Oro – Guglielmo Lorenzoni

Argento – Cristian Scassellati

10000 m Punti Junior Uomini

Oro – Giorgio Ghisio Erba

1 Giro Allievi Donne

Oro – Giulia Marelli

5000 m Punti Allievi Uomini

Oro – Daniele Pennavaria

10000 m Punti Junior Donne

Argento – Martina Castorina

Gare su Pista

Medaglie 1^ Giornata 06-07-25

Sofia Paola Chiumento – oro 200 m atleti contrapposti Junior Donne

Cristian Scassellati – oro 200 m atleti contrapposti Junior Uomini

Guglielmo Lorenzoni – argento 200 m atleti contrapposti Junior Uomini

Vittoria Andreetta – oro 200 m atleti contrapposti Allievi Donne

Vincenzo Maiorca – argento 200 m atleti contrapposti Senior uomini

Medaglie 2^ Giornata 07-07-25

Giorgio Ghisio Erba – Oro 10000 m eliminazione Junior Uomini

Marco Pieraccini – bronzo 10000 m eliminazione Junior Uomini

Giulia Presti – argento 5000m punti Senior Donne

Daniel Niero – bronzo 5000m punti Senior Uomini

Giorgia Salvemme Fossemò – argento 5000m eliminazione Allievi Donne

Medaglie 3^ giornata 08-07-25

3000 m americana Senior Uomini: Oro – Duccio Marsili/Giuseppe Bramante/Vincenzo Maiorca/Daniel Niero

Sofia Paola Chiumiento – Oro 1000 m Sprint Junior Donne

Adam Maiorca – Oro 1000 m Sprint Junior Uomini

Giorgio Ghisio Erba – argento 1000 m Sprint Junior Uomini

Christian Scassellati – oro 500 m Sprint Junior Uomini

Sofia Paola Chiumiento – oro 500 m Sprint Junior Donne

Rita De Gianni – argento 500 m Sprint Junior Donne

Asia Negri – bronzo 500 m Sprint Junior Donne

3000 m americana Junior Uomini – Argento – Giorgio Ghisio Erba/Gioele Citterio/Guglielmo Lorenzoni

3000 m americana Junior Donne– Oro – Paola Sofia Chiumiento/Rita De Gianni/Asia Negri

Duccio Marsili – bronzo 1000 m Sprint Senior Uomini

Giulia Marelli – bronzo 1000 m sprint Allievi Donne

Sara Scotto – bronzo 500 m Sprint Allievi Donne

Asja Varani –bronzo 500 m Sprint Senior Donne

Duccio Marsili – argento 500 m Sprint Senior Uomini

Giorgia Salvemme Fossemò – bronzo 5000 m punti Allievi Donne

Daniele Pennavaria – bronzo 5000 m punti Allievi Uomini

Agnese Dominoni – argento 5000 m punti Junior Donne

Giorgio Ghisio Erba – bronzo 5000 m punti Junior Uomini

Giulia Presti – bronzo 10000 m eliminazione Senior Donne

Daniel Niero – argento 10000 m eliminazione Senior Uomini

3000 m americana Senior Donne– Bronzo – Alice Sorcionovo/Melissa Gatti/Ilaria Carrer

Com. Stam. + foto