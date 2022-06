Italia-Slovenia il 25 giugno all’Allianz Dome di Trieste (ore 20.30)

Amichevole di lusso per gli Azzurri contro i Campioni d’Europa in carica Da oggi in vendita i biglietti sul circuito Vivaticket Inizia il percorso verso l’EuroBasket 2022

Comincia con un’amichevole di prestigio l’estate 2022. All’Allianz Dome di Trieste gli Azzurri sfideranno la Slovenia sabato 25 giugno alle ore 20.30.

In vendita da oggi, sul circuito Vivaticket, i biglietti per un match che si preannuncia di altissimo livello contro la squadra Campione d’Europa in carica e quarta agli ultimi Giochi Olimpici.

L’evento, organizzato dalla FIP in collaborazione con l’advisor commerciale Master Group Sport, è di fatto il primo impegno dell’Italbasket sulla strada che porta alle gare del girone di EuroBasket 2022 che si disputeranno al Milano Forum dal 2 all’8 settembre.

Prima ancora del grande evento milanese, l’Italia affronterà i Paesi Bassi in trasferta ad Almere il 4 luglio nell’ultima gara della prima fase di qualificazione al Mondiale 2023 e dopo una pausa si ritroverà il 3 agosto per preparare 4 amichevoli e le prime due gare della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2023.





Biglietti per il match contro la Slovenia e info a questo link: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/italia-vs-slovenia/182475

Il programma dell’estate Azzurra 2022

25 giugno, Italia-Slovenia (Allianz Dome, ore 20.30, Amichevole)

4 luglio, Paesi Bassi-Italia (Almere – Paesi Bassi, World Cup 2023 Qualifiers)

12 agosto, Italia-Francia (Bologna, Amichevole)

16 agosto, Francia-Italia (Montpellier – Francia, Amichevole)

19 agosto, Italia-Serbia (Amburgo – Germania, Amichevole)

20 agosto, Italia-Germania/Rep. Ceca (Amburgo – Germania, Amichevole)

24 agosto, Avversario da definire-Italia (sede da definire, World Cup 2023 Qualifiers)

27 agosto, Italia-Avversario da definire (Brescia, World Cup 2023 Qualifiers)

2 settembre, Italia-Estonia (Milano, EuroBasket 2022)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, EuroBasket 2022)

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, EuroBasket 2022)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)

INFO TICKETING ITALIA-SLOVENIA (Allianz Dome di Trieste, ore 20.30)

PARTERRE

Settore A

Intero + hospitality: € 75,00

Settore B/J

Intero: € 55,00

Settore C/D/E/F/G

Intero: € 40,00

PRIMO ANELLO

Intero: € 25,00

Ridotto Under 14/Over 65: € 20,00

Omaggio Under 6 (senza posto assicurato)

SECONDO ANELLO

Intero: € 15,00

Ridotto Under 14/Over 65: € 10,00

Omaggio Under 6 (senza posto assicurato)

SETTORE T (SETTORE OSPITI)

Intero € 15,00

Com. Stam.