50° Campionato Europeo di Fossa Universale Italia sul tetto d’Europa con Revello, Diana e Gibiino Titoli Continentali anche per le Squadre Uomini, Senior e Veterani

Maribor (SLO) – L’Italia della Fossa Universale ha chiuso il Campionato Europeo 2023 con 13 medaglie, sei d’oro con i rispettivi Titoli, cinque d’argento e due di bronzo, eguagliando il bottino dell’edizione 2022.

Per quanto riguarda la classifica Open, ovvero quella generale, a mettersi al collo la medaglia d’oro è stato il francese Fabien Couvidat, primo sul podio con 197/200 +25, seguito con l’argento dal nostro Alessandro Camisotti di Porto Viro (RO), secondo con 197/200 +24. Terzo lo spagnolo Gonzalo Santos Camacho con 196/200 +25. Camisotti è tornato sul podio per la medaglia d’oro a squadre insieme a Stefano Narducci di Altopascio (LU) e Vincenzo Triscari di Naso (ME). Gli azzurri sono saliti sulla vetta del podio con il totale di 581/600.

Passando alla classifica Ladies, a meritarsi l’oro ed il titolo individuale è stata Bianca Revello di Bernezzo (CN) con il punteggio di 182/200. Anche per lei la doppia medaglia, in questo caso l’argento a squadre con il totale di 528/600 realizzato insieme a Rachele Amighetti di Costa Volpino (BG) e Silvia Munno di Luzzi (CS). Meglio di loro solo le francesi con il totale di 535.

Tra gli Junior il migliore in pedana è stato l’azzurro Andrea Diana di Frosinone che con 191/200 ha messo in riga tutti gli avversari diplomandosi Campione Europeo. Nella classifica a squadre Diana in collaborazione con Diego Martelli di Lamporecchio (PT) e Matteo Vecchiarelli di Roma ha totalizzato 548/600 che gli ha regalato la medaglia d’argento alle spalle degli avversari francesi, primi con 552/600.

Per la classifica Senior a meritarsi il titolo e l’oro è stato il britannico Rod Gould con 196/200, seguito a strettissimo giro dal nostro Pietro Zecchi di Pioltello (MI), medaglia d’argento con 194/200. Zecchi, in compagnia di Graziano Borlini di Ardesio (BG) e Luciano Fiorini Carbognin di Montecchia di Crosara (VR), si è rifatto sugli avversari centrando l’oro ed il Titolo a Squadre con il totale di 567/600.

Due le medaglia centrate dai Veterani azzurri Livio Elli di Nova Milanese (MI) ed Angelo Bueno Pernica di Roma, rispettivamente d’argento con 190/200 +19 e di bronzo con 185/200. Elli e Bueno Pernica sono tornati sul podio con Giulio Grondona di Genova per la medaglia d’oro a squadre con il totale di 547/600.

Infine, l’ultimo alloro del forziere italiano è stato quello conquistato da Calogero Gibiino di Catania tra i Master con il totale di 179/200.

Ottimo il risultato anche nella Finale di Coppa Europa con l’argento di Camisotti tra i Men, l’oro della Revello ed il bronzo della Munno tra le Ladies, l’oro di Diana ed il bronzo di Martelli tra gli Junior, l’oro di Zecchi ed il bronzo di Fiorini Carbognin tra i Senior, l’argento di Elli ed il bronzo di Bueno Pernica tra i Veterani e l’oro di Gibiino ed il bronzo di Ravera tra i Master.

“Non è stato semplice, ma la Squadra è stata all’altezza delle aspettative – ha commentato il Commissario Tecnico Sandro Polsinelli – Abbiamo eguagliato il bottino dello scorso anno e, soprattutto, c’è stata grande coesione ed affiatamento. Non posso che essere soddisfatto di tutti. A nome mio e loro voglio ringraziare la Federazione ed il Presidente Luciano Rossi per averci dato la possibilità di partecipare e per il supporto che ci garantiscono durante tutto l’anno”.

LA SQUADRA AZZURRA DI FOSSA UNIVERSALE

Men: Alessandro Camisotti di Porto Viro (RO); Stefano Narducci di Altopascio (LU); Vincenzo Triscari di Naso (ME).

Ladies: Rachele Amighetti di Costa Volpino (BG); Silvia Munno di Luzzi (CS); Bianca Revello di Bernezzo (CN).

Junior: Andrea Diana di Frosinone; Diego Martelli di Lamporecchio (PT); Matteo Vecchiarelli di Roma.

Senior: Graziano Borlini di Ardesio (BG); Luciano Fiorini Carbognin di Montecchia di Crosara (VR); Pietro Zecchi di Pioltello (MI).

Veterani: Angelo Bueno Pernica di Roma; Livio Elli di Nova Milanese (MI); Giulio Grondona di Genova.

Master: Calogero Gibiino di Catania.

Commissario Tecnico: Sandro Polsinelli.

Com. Stam. + foto FITAV