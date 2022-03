“Italia viva a firenze al fianco dell’Ucraina”

Italia Viva sarà presente questo sabato in piazza Santa Croce a Firenze per aderire alla manifestazione di Eurocities promossa dal sindaco Dario Nardella ‘Cities stand with Ukraine – le città europee sostengono l’Ucraina’.In questo momento ogni mobilitazione è utile a manifestare il nostro sostegno al popolo ucraino e la condanna a questa guerra d’aggressione.

Deve arrivare un messaggio forte di solidarietà e noi non lo faremo mancare, in ogni piazza e in ogni strada. “Questa manifestazione testimonia che l’Europa risponde più forte e unita che mai” dichiarano i presidenti nazionali, Teresa Bellanova ed Ettore Rosato. “Ma la crisi si risolverà solo con la politica. Accanto alle sanzioni serve diplomazia, per questo chiediamo che Unione europea e NATO parlino con una voce sola esprimendo anche un inviato speciale autorevole come Angela Merkel, che possa intervenire ai tavoli internazionali”. “C’è un popolo – aggiunge l’eurodeputato e coordinatore di Itala Viva Toscana, Nicola Danti – che ha subito un’invasione ingiustificata e che oggi si trova combattere per la propria libertà. È il popolo ucraino e da Firenze rinnoviamo a loro la nostra vicinanza. Contro la guerra, dalla parte di chi è aggredito. Senza ambiguità”.

