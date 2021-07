L’azzurra protagonista al Golf Club Parco de’ Medici con un altro giro bogey free. Ottima prova anche di Giacomo Fortini, 5/o

Al termine del secondo giro, il Roma Alps Letas Open ha due padroni: il francese Xavier Poncelet e lo spagnolo Gonzalo Vicente Elena. Entrambi sono al comando con uno score di 131 (-13), ma appena due colpi dietro c’è Alessia Nobilio, terza con 133 (68 65, -11) al fianco di un’altra dilettante: la svizzera Anouk Casty. Queste ultime sono le migliori giocatrici dopo il secondo round e l’azzurra, proprio come nella prima giornata, riesce a chiudere con un giro bogey free condito questa volta da sette birdie che le permette di risalire dalla 13/a alla terza piazza, staccando così anche Giacomo Fortini. Il talento classe 1996, miglior italiano la scorsa settimana in Spagna all’Alps de Las Castillas grazie ad un quarto posto, si piazza in 5/a posizione con 134 (-10).

Grazie ad un parziale chiuso in 63 (-9), Gonzalo Vicente Elena aggancia in vetta Xavier Poncelet: “Ho giocato benissimo, una giornata quasi perfetta – ha detto lo spagnolo al termine del secondo round -. Questi green mi piacciono molto: la palla gira alla perfezione. Quando ho la mia famiglia accanto gioco meglio. Il percorso è divertente e allo stesso momento difficile”.

Giacomo Fortini, invece, dichiara: “Le sensazioni sono buone, sono contento di come sto giocando. La vittoria finale? Un po’ ci sto pensando, ma vedremo il risultato solo a fine gara. Il ranking, invece, non lo sto guardando”.

Angel Hidalgo Portillo, leader dell’ordine di merito dell’Alps Tour, è in 17/a posizione con 137 (-7) colpi, uno dietro Michele Ortolani, 11/o con 136 (-8). Esce di scena Jacopo Vecchi Fossa (143, -1), secondo nella money list dell’Alps Tour.

Il torneo – Inserito anche nel calendario del LET Access (il secondo circuito europeo femminile) e dell’Alps Tour (il terzo circuito continentale maschile), il Roma Alps Letas Open è il quinto evento (di otto) del circuito di gare nazionali e internazionali della FIG e si gioca sul percorso del Golf Club Parco de’ Medici. Ai nastri di partenza si sono presentati 156 concorrenti, di cui 42 donne, a contendersi un unico montepremi e un unico trofeo. Una novità per l’Italian Pro Tour, dato che si tratta per la prima volta in assoluto di un torneo misto.

Formula e montepremi – Il Roma Alps Letas Open si gioca sulla distanza di 54 buche. Il torneo mette in palio un montepremi complessivo di 45.000 euro (con prima moneta di 7.200 euro).

Il percorso – Realizzato nel 1990, il Golf Club Parco De’ Medici ha già ospitato manifestazioni internazionali di prestigio come, tra le altre, l’Open d’Italia femminile (con tre edizioni consecutive tra il 2005 e il 2007), il Campionato Mondiale per Golfisti non vedenti nel 2018 e la Qualifying School dell’Alps Tour nel 2020. Presenta un’ area di 27 buche divise in tre percorsi: il Bianco, il Blu ed il Rosso protette da bunker tecnici e difficoltosi ostacoli d’acqua che richiedono concentrazione rendendo ancora più stimolante il gioco.

Gli Sponsor – L’Italian Pro Tour ha il supporto di DS Automobiles (Main Sponsor); Fideuram (Official Bank); Kappa ed Eureco (Official Supplier); Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Giornale (Media Partner. Official advisor: Infront.

Social Partner – Il circuito sostiene Sport Senza Frontiere Onlus che da anni porta avanti un progetto di inclusione sociale attraverso il golf.

