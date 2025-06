Italian Team show a Mezzolombardo

A Mezzolombardo gli azzurri sono stati gli assi pigliatutto della Coppa Europa Speed: 2 ori e 1 argento nella competizione Senior; 3 ori, 1 argento e 2 bronzi nella gara Giovanile.

COPPA EUROPA SENIOR: L’Inno di Mameli ha risuonato due volte in Coppa Europa Speed Senior: gli azzurri hanno trionfato sia nella gara maschile che in quella femminile. Alessandro Boulos e Agnese Fiorio hanno conquistato due stupende medaglie d’oro, e Beatrice Colli si è aggiudicata l’argento.

In qualifica, oltre a Boulos col 2° miglior tempo (5,37″), hanno raggiunto la fase finale Alessandro Giorgianni, col 3° tempo (5,38″), e Francesco Ponzinibio, col 5°.

In finale Giorgianni è stato superato agli ottavi, Ponzinibio ai quarti, mentre Boulos è progredito di vittoria in vittoria fino al trionfo finale contro il francese Moro. Il bronzo è andato allo spagnolo Gomez Barrios.

Sul fronte femminile in qualifica Beatrice Colli ha ottenuto il 2° miglior tempo (7,16″), Agnese Fiorio il 4°, Giulia Randi il 5° ed Eva Mengoli il 16°.

Agli ottavi Mengoli è caduta, ai quarti Randi e Fiorio si sono dovute affrontare e Giulia è stata superata da Agnese. In semifinale sia Colli che Fiorio hanno prevalso sulle avversarie e si sono trovate così ad affrontarsi in finale: la run è stata rocambolesca, con vari errori da entrambi i lati, ma si è conclusa con la caduta della Colli e con la conquista dell’oro da parte della Fiorio. Il bronzo è stato agguantato dalla francese Viglione.

COPPA EUROPA GIOVANILE:

In U17 femminile sono 5 le azzurre che hanno conquistato un posto nella rosa delle 16 finaliste: Carolina Mariani, Rebecca Belardinelli, Emmy Lang, Emma Campa e Alice Marcelli, col miglior tempo, 7,75”. Con un percorso davvero entusiasmante sono riuscite a tingere completamente di azzurro il podio: oro per la Campionessa Mondiale Giovanile Alice Marcelli, argento per Rebecca Belardinelli (che bissa il risultato del 2024) e bronzo per Carolina Mariani, al suo esordio assoluto in maglia azzurra.

Nella qualifica di U17 maschile 4 azzurri sono approdati alla fase finale: Davide Radaelli, che ha fermato il cronometro a 6,16”, Alessandro Corna (6,37”), Ludovico Ravaglia e Jacopo Titi. Corna e Radaelli hanno agguantato la semifinale, ma sono stati superati dagli avversari. Si sono perciò dovuti scontrare nella finale per il terzo posto e Radaelli (bronzo agli Europei Giovanili, argento in Coppa Europa Giovanile assoluta nel 2024) ha conquistato la medaglia di bronzo.

Nella qualifica femminile di U19 sono 5 italiane a giocarsi la finale. Agli ottavi Strocchi è stata costretta ad affrontare Sofia Milani e l’ha superata per un centesimo. Alessia Lugli e Chiara Fontana sono state superate dalle rivali, mentre Eva Mengoli è riuscita ad accedere ai quarti, dove la sua gara è però terminata. Sara è riuscita ad approdare in semifinale e poi in finale, conquistando una meritatissima medaglia d’oro col miglior tempo della competizione, 7,45”, migliorando di un gradino del podio il risultato dello scorso anno a Mezzolombardo.

Nella gara U19 maschile la qualifica ha visto 3 azzurri approdare alla finale: Francesco Ponzinibio, col 2° miglior tempo, Samuele Graziani e Tommaso Magni. Magni è stato superato agli ottavi, mentre Graziani e Ponzinibio hanno progredito di vittoria in vittoria fino a scontarsi in semifinale. Ha avuto la meglio Ponzinibio che in finale ha trionfato sul francese Lehmann col miglior tempo di gara, 5,26”, bissando l’oro del 2024. Nella finalina Graziani è caduto e non è riuscito quindi a salire sul podio.

Per la squadra azzurra un bottino decisamente prezioso, in un debutto del circuito che era impossibile immaginare più proficuo! E adesso appuntamento il 14-15 giugno per la prossima tappa, a Zakopane, in Polonia.

