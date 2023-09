Italiani giovanili singolo Fiv Kinder Joy of Moving a Marina di Ravenna

Dopo la Primavela, Marina di Ravenna riparte dagli Italiani Giovanili delle classi in singolo- In gara le due classi Laser (ILCA 4 e ILCA 6), gli Optimist, le tavole T293 e iQFOiL – La cerimonia di apertura al FIVillage con l’alzabandiera e la festa per i trionfi azzurrini – Regate da sabato 2 a martedi 5 settembre

Appena conclusa la Coppa Primavela, Marina di Ravenna resta al centro della scena velica nazionale, con i Campionati Italiani Giovanili delle Classi in Singolo Kinder Joy of moving. In gara da domani a martedi saranno in regata altri 550 giovani veliste e velisti provenienti da tutta Italia, per contendersi i titoli italiani di categoria. Un altro straordinario successo numerico, un altro pezzo del mosaico della vela giovanile italiana, un movimento che non cessa di crescere e di raccogliere risultati.

Sono in gara: altri 149 giovanissimi della classe Optimist, con atleti dai 12 ai 15 anni, la flotta più numerosa che sarà divisa in batterie. Quindi 119 timoniere e timonieri della classe ILCA 4 (lo scafo Laser con la vela più piccola di 4,7 metri quadrati, per i più giovani), con categorie Under 16 e Under 18; e 121 della classe ILCA 6 (vela di 6 metri quadrati sullo stesso scafo), con categorie Under 17 e Under 19. Queste tre flotte sono ospitate al Circolo Velico Ravennate. Quindi le tavole a vela, che si ritrovano sul prato e sulla spiaggia dell’Adriatico Wind Club: Techno 293 per le categorie Under 13 e Under 15, infine il windsurf olimpico iQFOiL nelle categorie Under 17 e Under 19. Sale dunque leggermente l’età media dei velisti in gara rispetto alla Primavela.

La cerimonia di apertura ufficiale si è svolta sul palco del FIVillage attiguo al Circolo Velico Ravennate, con una introduzione del Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, e del Presidente del comitato organizzatore Matteo Plazzi, insieme al Presidente dell’Adriatico Wind Club Giovanni Forani e del Presidente della XI Zona FIV Manlio De Boni.

Il giuramento dell’atleta è stato letto da Noah Penzo (AWC), quello del tecnico da Celin Bordier (LNI Ostia) e quello dell’UDR da Anna Crotti (Ravenna YC). Dopo la dichiarazione di apertura del presidente Ettorre, la giovane portabandiera Anna De Angelis (CVR) ha assistito il giovanissimo Tommaso Vallini (AWC) per l’alzabandiera sulle note dell’inno di Mameli.

Prima dell’apertura ufficiale è stata anche una perfetta occasione, colta al volo dalla FIV, per evidenziare e festeggiare con un abbraccio collettivo, la collezione di successi internazionali di giovani veliste e velisti azzurri.

Per la classe Optimist sono saliti sul palco:

Alberto Avanzini (CN Bardolino), Andrea Demurtas (FV Riva), Tommaso Geiger (CV Muggia), Leandro Scialpi (CN Bardolino), Andrea Tramontano (RYCC Savoia), la squadra vincitrice del Mondiale Team Race in Spagna;

Maria Luisa Silvestri (RYCC Savoia), 1° Europeo femminile in Grecia

Gaia Zinali (CV Antignano), 2° Europeo femminile in Grecia

E un’altra squadra: Mattia Di Martino (SV Barcola Grignano), Jesper Karlsen (FV Riva), Maria Luisa Silvestri (RYCC Savoia) e Gaia Zinali (CV Antignano), vincitrice dell’Europeo Team Race in Olanda.

Per le classi ILCA:

Mattia Cesana (FV Riva), 1° Mondiale Youth ILCA 6, 1° Europeo Youth ILCA 6 e 2° Mondiale Assoluto Radial maschile; Lorenzo Ghirotti (FV Riva) 2° Mondiale ILCA 4 Under 16 e 3° assoluto; Nicolò Cassitta (YC Olbia) 2° Mondiale Youth ILCA 6 Under 17 e 1° Europeo ILCA 4; Salvatore Falchi (YC Olbia) 2° Europeo ILCA 4; Alessandro Cortese (CV Crotone) 3° Europeo ILCA 4.

Massimiliano Antoniazzi (YC Adriaco) 2° Europeo Youth ILCA 6; Edoardo Del Rio (YC Olbia) 1° Europeo Youth ILCA 6 Under 17; Alessandro Cirinei (Tognazzi MV) 3° Europeo Youth ILCA 6 Under 17; Emma Mattivi (FV Riva) 1° Mondiale ed Europeo Youth ILCA 6 Femminile e 1° Europeo Under 21 Femminile; Ginevra Caracciolo, 2° Mondiale Youth ILCA 6 Femminile; Maria Vittoria Arseni (Tognazzi MV) 3° Europeo Under 21 Femminile

Per la classe Techno 293:

Mondiale

U13 Boys: Francesco Casano 1°; Alessandro Vigneri 3°

U15 Girls: Gaia Bonezzi 1°

Europeo

U13 5.0 Girls: Giulia Seghetti 2°; Greta Alesi 3°

Under 13 5.0 Boys: Marco Cicerone 2°; Alberto Bozzo 3°

U15 Girls: Gaia Bonezzi 3°

Per la casse iQFOiL:

Europeo

Under 19 Maschile e Open: Federico Alan Pilloni 1°

Under 19 Femminile: Carola Colasanto 2°

Under 17 e Under 15 Femminile: Medea Marisa Falcioni

Under 15 Maschile: Mattia Saoncella 2°

Un bel modo davvero di iniziare questa nuova bellissima regata. Ravenna è pronta, meteo perfetta, si attendono tante prove spettacolari.

