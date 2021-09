Ancora tante regate con Breva tra 7 e 10 nodi sull’alto lago di Como per i giovani velisti.​ -Quattro prove per Nacra 15, Hobie 16 Spi, Hobie Dragoon e 29er. Tre per RS Feva e 420. Le nuove classifiche e l’arrivo a Dervio del Presidente FIV Francesco Ettorre. Sabato 11 ultime regate a partire dalla 12 e nel pomeriggio la premiazione con i titoli tricolori

Penultimo giorno a Dervio sul lago di Como per il Campionato Italiano Giovanile delle classi in Doppio (due persone di equipaggio), organizzato da Multilario, il Consorzio di Circoli Velici Lariani.

Nonostante il cielo parzialmente coperto per buona parte della giornata, la Breva è riuscita a imporsi e ha soffiato a una intensità tra 7 e 10 nodi consentendo il rispetto del programma e lo svolgimento di tutte le prove sui tre campi di regata per i catamarani Nacra 15, Hobie 16 Spi e Hobie Dragoon, per la deriva skiff 29er e per le derive RS Feva e 420. In gara 309 barche nelle 6 classi, per un totale di 618 atleti tra 12 e 19 anni.

Risultati dopo il terzo giorno (classifiche provvisorie con alcune proteste in corso).

CLASSE RS FEVA (106 EQUIPAGGI) Dopo 9 prove

La deriva entry-level per i doppi più giovani RS Feva con 106 iscritti è la barca più numerosa a questo campionato. Testa a testa al comando della classifica tra due equipaggi gardesani che si trovano a pari punti: Edoardo e Alex Brighenti (Fraglia Vela Malcesine) e Leonardo Vadagnini e Clarissa Vedovelli, coppia mista del CN Brenzone entrambi con 22 punti. Al terzo posto i toscani Pietro Scopsi e Andrea Galeotti (CN Marina di Carrara), con 25 punti. Primo equipaggio femminile sempre Carlotta Palmarini e Maria Helena Haag (CV Ravennate), al 15° posto.

CLASSE 420 (97 EQUIPAGGI) Dopo 8 prove

L’intramontabile 420 ha 97 barche al via. Resistono al comando i triestini Luca Taglialegna e Silvia Versolatto (SV Barcola e Grignano) con 23 punti, tallonati dai napoletani Federico e Riccardo Figlia di Granara (CRV Italia) con 33 punti, e dai liguri Tommaso Cilli e Helena Zerykier (YC Sanremo) con 37 punti. Nuove leader femminili sono Roberta Bocchini e Speranza Savella (CRV Italia) di Napoli.

CLASSE 29er (62 EQUIPAGGI) Dopo 11 prove

Quattro intense prove per la deriva acrobatica. Sempre più primo l’equipaggio misto di Claudia Quaranta e Carlo Vittoli (CV Bari), sesti all’ultimo Mondiale a Valencia, con 22 punti, davanti a due compagni di club Alfonso e Domenico Palumbo (CV Bari) con 44 punti, e al terzo Marco Corrado e Gianluca Capezzuto (CV Bari) con 77 punti. Le migliori femminili sono ancora le gardesane Agata Scalmazzi e Giulia Vezzoli (CV Arco) al 5° posto assoluto.

CLASSE HOBIE CAT 16 SPI (14 EQUIPAGGI) Dopo 11 prove

Quattro prove sullo stesso campo di regata anche per lo storico catamarano: nuovi leader Andrea Brociner e Ludovica Festino (Tognazzi MV) con 34 punti, davanti ai braccianesi Filippo Palumbo e Gaia Merli (CV 3V) secondi con 37 punti, e Ruben Ginebri e Nicole Sophie Elaine Bianco (CV 3V) terzi con 40 punti.

CLASSE NACRA 15 (13 EQUIPAGGI) Dopo 11 prove

Altre quattro prove anche per il catamarano che è stato specialità olimpica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Dopo quattro equipaggi stranieri che non sono in corsa per il titolo italiano, la classifica tricolore vede in testa Tommaso Cantoni e Maria Francesca Imperato (CV 3V) con 62 punti, davanti a Marianna Ruggiano e Manfredi Marioni (CV 3V) con 71 punti, e a Eleonora Tabussi e Francesco Focosi con 72.

CLASSE HOBIE DRAGOON (17 EQUIPAGGI) Dopo 11 prove

Anche i più giovani del piccolo catamarano hanno corso quattro prove. Saldamente in testa sempre le due ragazze Enrica Morelli e Maria Sofia Rubino (Svagamente), con 18 punti, davanti ai sardi Leonardo Vascellari e Lorenzo Bacchetta (WC Cagliari) con 30 punti, e al terzo Vincenzo Sebastiani e Stefano Troiano (Svagamente) con 39 punti.

Sabato è il giorno conclusivo, previste le ultime regate con partenza prevista alle 12, previsioni meteo buone che potrebbero favorire una Breva robusta per il gran finale. Non saranno possibili partenze oltre le ore 16. Si assegnano sette titoli italiani giovanili, più altri podi, il tutto assegnato in una festosa premiazione in programma intorno alle 17:30. A Dervio è arrivato anche il presidente FIV Francesco Ettorre.

