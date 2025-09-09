Mostre ITALICS annuncia PANORAMA POZZUOLI Una mostra diffusa a cura di Chiara Parisi 10 – 14 settembre 2025 Published 4 ore ago redazione4 ore ago • Bookmarks: 20 Per la quinta edizione di Panorama, la mostra diffusa itinerante che dal 2021 mette in relazione arte, architettura, antichità e contemporaneo con il territorio e le sue comunità, ITALICS torna in Campania, la regione che ha visto nascere il progetto con Panorama Procida. Pozzuoli, luogo straordinario per stratificazione storica, forza mitologica e intensità paesaggistica, sarà la sede della quinta edizione di Panorama curata da Chiara Parisi, storica dell’arte e direttrice del Centre Pompidou-Metz. La città sembra essere disegnata per accogliere l’unicità che ITALICS sa esprimere attraverso la passione dei propri Galleristi per l’arte e per gli artisti. Il percorso espositivo avrà il suo cuore nel Rione Terra e l’edizione avrà come fil rouge la divinizzazione, un tema che nasce naturalmente, tra culti antichi, figure leggendarie e presente. Panorama Pozzuoli è un progetto di ITALICS con la collaborazione e il sostegno della Regione Campania e di Scabec, a valere sui Fondi Coesione Italia 21/27. ITALICS annuncia PANORAMA POZZUOLI Una mostra diffusa a cura di Chiara Parisi 10 – 14 settembre 2025 www.italics.art Com. Stam. + foto Condividi: Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra) X 20 recommended0 commentsShareShareTweetSharePin it