Per la quinta edizione di Panorama, la mostra diffusa itinerante che dal 2021 mette in relazione arte, architettura, antichità e contemporaneo con il territorio e le sue comunità, ITALICS torna in Campania, la regione che ha visto nascere il progetto con Panorama Procida.

Pozzuoli, luogo straordinario per stratificazione storica, forza mitologica e intensità paesaggistica, sarà la sede della quinta edizione di Panorama curata da Chiara Parisi, storica dell’arte e direttrice del Centre Pompidou-Metz.

La città sembra essere disegnata per accogliere l’unicità che ITALICS sa esprimere attraverso la passione dei propri Galleristi per l’arte e per gli artisti.

Il percorso espositivo avrà il suo cuore nel Rione Terra e l’edizione avrà come fil rouge la divinizzazione, un tema che nasce naturalmente, tra culti antichi, figure leggendarie e presente.

Panorama Pozzuoli è un progetto di ITALICS con la collaborazione e il sostegno della Regione Campania e di Scabec, a valere sui Fondi Coesione Italia 21/27.

ITALICS annuncia PANORAMA POZZUOLI



Una mostra diffusa a cura di Chiara Parisi 10 – 14 settembre 2025

www.italics.art

Com. Stam. + foto